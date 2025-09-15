Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Bitė“ išjungia 3G ryšį Šiaulių, Telšių ir Tauragės apskrityse

2025-09-15 11:48 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 11:48

Telekomunikacijų bendrovė „Bitė“ iki rugsėjo mėnesio pabaigos planuoja išjungti 3G ryšio technologiją Šiaulių, Telšių ir Tauragės apskrityse. Vietoje jos vietos gyventojams bus prieinamas spartesnis 4G ir 5G ryšys, praneša bendrovė.

Bitė Lietuva. ELTA / Andrius Ufartas

Telekomunikacijų bendrovė „Bitė" iki rugsėjo mėnesio pabaigos planuoja išjungti 3G ryšio technologiją Šiaulių, Telšių ir Tauragės apskrityse. Vietoje jos vietos gyventojams bus prieinamas spartesnis 4G ir 5G ryšys, praneša bendrovė.

0

„Išjungus 3G galėsime dar labiau pagerinti ryšio kokybę „Bitės“ tinkle – atlaisvinti 3G ryšio dažniai bus perleidžiami 4G ir naujos kartos 5G ryšiui“, – pranešime cituojamas „Bitė Lietuva“ generalinis direktorius Arūnas Mickevičius.

Jis taip pat nurodo, kad vykdomi pokyčiai vartotojams neturėtų sukelti didelių nepatogumų, kadangi 3G ryšį naudoja maža bendrovės klientų dalis. 

Tačiau iššūkių gali kilti turintiems senus telefonus ar daugiau nei 10 metų senumo SIM korteles. Anot bendrovės, tokiems vartotojams būtina atsinaujinti korteles, norint toliau naudotis 4G ir 5G ryšiu.

Telekomunikacijų bendrovė 3G ryšio technologiją planuoja išjungti iš viso 216 ryšio bokštų Šiaulių, Telšių ir Tauragės apskrityse.

Pirmąjį 3G išjungimo etapą vasaros pradžioje „Bitė“ įvykdė Klaipėdos apskrityje. Visoje Lietuvoje bendrovė senąjį ryšį išjungs iki šių metų gruodžio 1 d.

