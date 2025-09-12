Lenkija neslepia nepasitenkinimo Trumpo reakcija į Rusijos dronų provokaciją: liepia jam daryti štai ką

Didžiausios iki šiol Rusijos dronų provokacijos NATO teritorijoje nepasmerkęs ir į ją miglota žinute sureagavęs Amerikos prezidentas – apie neeilinę situaciją, panašu, ne itin nori kalbėti.
„Tai galėjo būti klaida. Nepaisant to, nesidžiaugiu dėl visos tos situacijos. Tikiuosi, tai baigsis“, – sakė JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
Ir ši svarbiausios sąjungininkės reakcija, akivaizdžiai nepatinka Lenkijai.
„Mes nemanome, kad tai Rusijos provokacija, mes tai žinome“, – komentavo Lenkijos premjeras D. Tuskas.
Prie premjero kritikos prisijungia ir į Kyjivą šiandien atkeliavęs lenkų užsienio reikalų ministras.
„Naktį, kai 19 rusų dronų pažeidė Lenkijos oro erdvę – virš Ukrainos skrido 400 dronų ir 40 raketų. Tai nebuvo klaida“, – aiškino R. Sikorskis.
Lenkijos pareigūnai vis dar ieško rusiškų dronų nuolaužų – skelbia šiuo metu jau radę 17 skraidyklių ir skaičiuoja, kad į Lenkiją trečiadienio naktį įskrido veikiausiai nebe 19, o mažiausiai 21 maskolių dronas.
Ir britai, ir prancūzai, čekai, ir olandai Lenkijai jau pasiūlė pagalbą apsaugant dangų – tai ir papildomi naikintuvai, ir oro gynybos sistemos. Vokietija skelbia jau išplėtusi savo oro patruliavimo misiją virš Lenkijos. Varšuva ragina ir D. Trumpą reaguoti.
„Todėl tikiuosi, kad D.Trumpas padarys, ką sakė galintis. Kad padėtų Ukrainai laimėti – reikia duoti jiems ilgojo nuotolio raketas, kad jie tęstų sėkmingą kampaniją prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas“, – teigė R. Sikorskis.
Ukrainiečių kampanija išties sėkminga. Skelbiama, kad vaizdai iš Smolensko, kur ukrainiečių dronai šią naktį sėkmingai atakavo „Lukoil“ naftos bazę. O Primorske, Leningrado srityje, ukrainiečiai skelbia atakavę šešėliniam laivynui svarbaus uosto infrastruktūrą.
