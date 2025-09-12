Zelenskis juokais kreipėsi į Trumpo pasiuntinį: pasirodo, kad jūs esate ne ką prastesnė oro gynybos priemonė nei „Patriot“

Apie tai jis kalbėjo penktadienį Kyjive.
V. Zelenskis ketvirtadienį priėmė K. Kelloggą.
„Noriu ypač padėkoti generolui Kellogui. Anksčiau to nežinojome, bet paaiškėjo, kad JAV turi ne blogesnę oro gynybą nei „Patriot“.
Apie tai tikrai kalbama kiekvieną kartą, kai jūs čia esate. Kai esate Kyjive, kyjiviečiai tikrai gali šiek tiek išsimiegoti“, – pastebėjo jis.
V. Zelenskis pridūrė, kad yra pasirengęs K. Kelloggui suteikti pilietybę ir visa kita, ko reikės.
Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį rusai į Ukrainą paleido bent 40 dronų „Shahed“, 33 iš jų pavyko neutralizuoti.
Anksčiau šią savaitę Ukraina išgyveno didžiulę dronų ataką.
