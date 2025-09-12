Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Zelenskis juokais kreipėsi į Trumpo pasiuntinį: pasirodo, kad jūs esate ne ką prastesnė oro gynybos priemonė nei „Patriot“

2025-09-12 18:17 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 18:17

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pajuokavo, kad JAV prezidento specialusis pasiuntinys Keithas Kelloggas yra ne ką prastesnė oro gynybos priemonė nei „Patriot“, rašo „Ukrainska Pravda“.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Apie tai jis kalbėjo penktadienį Kyjive.

2

Apie tai jis kalbėjo penktadienį Kyjive.

V. Zelenskis ketvirtadienį priėmė K. Kelloggą.

„Noriu ypač padėkoti generolui Kellogui. Anksčiau to nežinojome, bet paaiškėjo, kad JAV turi ne blogesnę oro gynybą nei „Patriot“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai tikrai kalbama kiekvieną kartą, kai jūs čia esate. Kai esate Kyjive, kyjiviečiai tikrai gali šiek tiek išsimiegoti“, – pastebėjo jis.

V. Zelenskis pridūrė, kad yra pasirengęs K. Kelloggui suteikti pilietybę ir visa kita, ko reikės.

Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį rusai į Ukrainą paleido bent 40 dronų „Shahed“, 33 iš jų pavyko neutralizuoti.

Anksčiau šią savaitę Ukraina išgyveno didžiulę dronų ataką.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Keithas Kelloggas ir Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Per Kelloggo vizitą Kyjive – specialios apsaugos pajėgos (3)

