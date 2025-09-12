Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina nežada keisti teritorijų į pažadus: Zelenskis nurodė, ko reikia

2025-09-12
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 20:19

Ukraina neplanuoja atiduoti Rusijai savo teritorijos mainais į tuščius pažadus baigti karą, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, rašo UNIAN.

Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)

Ukraina neplanuoja atiduoti Rusijai savo teritorijos mainais į tuščius pažadus baigti karą, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, rašo UNIAN.

„Atiduoti Putinui vieną ar kitą Ukrainos žemę, kad jis sustabdytų karą – to nebus. Ir tai nėra sprendimas. Tai pauzė. Kaip po 2008 m. ir Gruzijos. Kaip po 2014 m. ir Krymo bei Donecko“, – sako jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Zelenskis pabrėžia, kad Ukrainai reikia garantuotos karo pabaigos.

„Mums, Ukrainai, Ukrainos vaikams reikia garantuoto saugumo. Mums reikia garantuotos Rusijos atsakomybės už tai, ką ji padarė prieš Ukrainą, prieš ukrainiečius, prieš mūsų Ukrainos vaikus“, – teigia V. Zelenskis.

Jo vertinimu, būtent JAV turi ir gali suteikti tokias oro gynybos sistemas, tokios kokybės karinius lėktuvus ir t.t.

„Tai tikrai privers Rusiją baigti karą. Juo labiau, kad pats Putinas savo veiksmais rodo, kad tai verta padaryti. Būtent toks turi būti tikrai stiprus sprendimas po Rusijos dronų atakos prieš Lenkiją“, – sako V. Zelenskis.

Ukrainos prezidentas įsitikinęs, kad garantijos Ukrainai yra garantijos visai Europai.

„Turime rasti būdą, kaip paveikti Kiniją, kad ji panaudotų savo įtaką Rusijai karo pabaigai. Rusija vis tiek nebeatsisakys būti žaliavų tiekėja Kinijai ir politiškai priklausoma nuo Kinijos – jie pasirinko tokį kelią ir jau per daug pažengė juo. Bet reikia rasti atsakymą, kaip motyvuoti Kiniją pasukti ne karo keliu“, – priduria jis.

