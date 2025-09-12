Į Ukrainą vyksta lenkų karinė delegacija: dirbs su ukrainiečiais ir mokysis

Apie tai jis pranešė penktadienį spaudos konferencijoje su Danijos užsienio reikalų ministru Larsu Lokke.
„Ketvirtadienį laukiame karinės delegacijos iš Lenkijos atvykimo, kad jie galėtų dirbti su mūsų kariais. Šiandien tik Ukraina turi reikiamą patirtį, kaip atremti tokius iššūkius“, – sako jis.
Markas Rutte: NATO sustiprins savo rytinio flango gynybą
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte penktadienį pareiškė, kad Aljansas sustiprins savo rytinio flango gynybą po šią savaitę įvykusio Lenkijos oro erdvės pažeidimo.
„NATO inicijuoja „Eastern Sentry“, kad dar labiau sustiprintų mūsų pozicijas rytiniame flange“, – bendroje spaudos konferencijoje su NATO vyriausiuoju sąjungininkų pajėgų Europoje vadu JAV generolu Alexusu Grynkewichiumi sakė M. Rutte.
„Ši karinė veikla bus pradėta artimiausiomis dienomis ir joje dalyvaus įvairūs sąjungininkų, įskaitant Daniją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę (JK) ir Vokietiją, ištekliai“, – sakė M. Rutte.
„Mes vis dar vykdome trečiadienį įvykusių incidentų vertinimą ir, nesvarbu, ar Rusijos veiksmai buvo tyčiniai, ar ne, Rusija pažeidė NATO oro erdvę“, – sakė M. Rutte apie incidentą, kurio metu buvo užfiksuota 19 Rusijos dronų, pažeidusių Lenkijos oro erdvę.
„Nesvarbu, ar tai buvo tyčinis veiksmas, ar ne, tai yra pavojinga ir nepriimtina“, – pridūrė jis.
M. Rutte teigė, kad trečiadienį įvykęs incidentas buvo „didžiausia NATO oro erdvės pažeidimų koncentracija“, bet ne pavienis atvejis, nes panašių situacijų buvo užfiksuota Rumunijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.
