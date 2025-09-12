Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Į Ukrainą vyksta lenkų karinė delegacija: dirbs su ukrainiečiais ir mokysis

2025-09-12 19:28 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-09-12 19:28

Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pareiškė, kad po dronų incidento Lenkijoje, į Ukrainą atvyks karinė lenkų delegacija, rašo „Ukrainska Pravda“.

Lenkijos kariuomenė (nuotr. SCANPIX)
10

Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pareiškė, kad po dronų incidento Lenkijoje, į Ukrainą atvyks karinė lenkų delegacija, rašo „Ukrainska Pravda“.

REKLAMA
0

Apie tai jis pranešė penktadienį spaudos konferencijoje su Danijos užsienio reikalų ministru Larsu Lokke.

„Ketvirtadienį laukiame karinės delegacijos iš Lenkijos atvykimo, kad jie galėtų dirbti su mūsų kariais. Šiandien tik Ukraina turi reikiamą patirtį, kaip atremti tokius iššūkius“, – sako jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rusų dronai Lenkijos teritorijoje
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusų dronai Lenkijos teritorijoje

Markas Rutte: NATO sustiprins savo rytinio flango gynybą

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte penktadienį pareiškė, kad Aljansas sustiprins savo rytinio flango gynybą po šią savaitę įvykusio Lenkijos oro erdvės pažeidimo. 

REKLAMA
REKLAMA

„NATO inicijuoja „Eastern Sentry“, kad dar labiau sustiprintų mūsų pozicijas rytiniame flange“, – bendroje spaudos konferencijoje su NATO vyriausiuoju sąjungininkų pajėgų Europoje vadu JAV generolu Alexusu Grynkewichiumi sakė M. Rutte. 

REKLAMA

„Ši karinė veikla bus pradėta artimiausiomis dienomis ir joje dalyvaus įvairūs sąjungininkų, įskaitant Daniją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę (JK) ir Vokietiją, ištekliai“, – sakė M. Rutte.

„Mes vis dar vykdome trečiadienį įvykusių incidentų vertinimą ir, nesvarbu, ar Rusijos veiksmai buvo tyčiniai, ar ne, Rusija pažeidė NATO oro erdvę“, – sakė M. Rutte apie incidentą, kurio metu buvo užfiksuota 19 Rusijos dronų, pažeidusių Lenkijos oro erdvę. 

REKLAMA
REKLAMA

„Nesvarbu, ar tai buvo tyčinis veiksmas, ar ne, tai yra pavojinga ir nepriimtina“, – pridūrė jis.

M. Rutte teigė, kad trečiadienį įvykęs incidentas buvo „didžiausia NATO oro erdvės pažeidimų koncentracija“, bet ne pavienis atvejis, nes panašių situacijų buvo užfiksuota Rumunijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų