Graikiją supurtė žemės drebėjimas

Drebėjimas įvyko 0 val. 30 min. vietos (ir Lietuvos) laiku. Epicentras buvo už 45 km į šiaurės rytus nuo Graikijos sostinės ir už 4 km nuo pajūrio kurorto Nea Styros, esančio Eubojos pietvakariuose, pranešė Atėnų nacionalinės observatorijos Geodinamikos institutas.
Pranešimų apie nukentėjusius žmones ar padarytą žalą kol kas nebuvo.
Netoliese esančio Maratono miesto meras Sterijas Cirkas (Stergios Tsirkas) televizijai ERT sakė, kad drebėjimas buvo labai intensyvus.
Graikijoje žemės drebėjimai yra dažni. Gegužę prie Kretos krantų įvykęs 6,1 balo žemės drebėjimas buvo jaučiamas Egipte ir Graikijos sostinėje.
Sausį ir vasarį Santorino sala patyrė išskirtinį seisminį aktyvumą. Dėl tūkstančių požeminių smūgių keli tūkstančiai gyventojų turėjo bėgti, bet dabar jie jau yra sugrįžę.
Praėjusį kartą žmonių aukų žemės drebėjimas Graikijoje pareikalavo 2020 metų spalį, Samo saloje.
Per tą 7 balų drebėjimą Same žuvo du žmonės, o Turkijos Izmyro uostamiestyje – daugiau kaip 100.
