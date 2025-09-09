Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Graikiją supurtė žemės drebėjimas

2025-09-09 07:31 / šaltinis: BNS
2025-09-09 07:31

Graikiją anksti antradienį supurtė 5,2 balo žemės drebėjimas, kurio epicentras buvo jūroje netoli Eubojos salos ir kuris buvo smarkiai jaučiamas Atėnuose, pranešė pareigūnai.

Graikiją supurtė žemės drebėjimas (nuotr. SCANPIX)

Graikiją anksti antradienį supurtė 5,2 balo žemės drebėjimas, kurio epicentras buvo jūroje netoli Eubojos salos ir kuris buvo smarkiai jaučiamas Atėnuose, pranešė pareigūnai.

REKLAMA
0

Drebėjimas įvyko 0 val. 30 min. vietos (ir Lietuvos) laiku. Epicentras buvo už 45 km į šiaurės rytus nuo Graikijos sostinės ir už 4 km nuo pajūrio kurorto Nea Styros, esančio Eubojos pietvakariuose, pranešė Atėnų nacionalinės observatorijos Geodinamikos institutas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pranešimų apie nukentėjusius žmones ar padarytą žalą kol kas nebuvo.

Netoliese esančio Maratono miesto meras Sterijas Cirkas (Stergios Tsirkas) televizijai ERT sakė, kad drebėjimas buvo labai intensyvus.

REKLAMA
REKLAMA

Graikijoje žemės drebėjimai yra dažni. Gegužę prie Kretos krantų įvykęs 6,1 balo žemės drebėjimas buvo jaučiamas Egipte ir Graikijos sostinėje.

REKLAMA

Sausį ir vasarį Santorino sala patyrė išskirtinį seisminį aktyvumą. Dėl tūkstančių požeminių smūgių keli tūkstančiai gyventojų turėjo bėgti, bet dabar jie jau yra sugrįžę.

Praėjusį kartą žmonių aukų žemės drebėjimas Graikijoje pareikalavo 2020 metų spalį, Samo saloje.

Per tą 7 balų drebėjimą Same žuvo du žmonės, o Turkijos Izmyro uostamiestyje – daugiau kaip 100.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų