Graikija 23 mln. eurų įvertino pavogtą ES paramą žemės ūkiui

Šiuo metu ES tiria įtarimus dėl didelio masto kyšininkavimo, susijusio su jos žemės ūkio subsidijomis Graikijai, pasirodžius kaltinimams, jog pagalba buvo neteisėtai išmokėta netinkamiems gavėjams.
Kilus skandalui, Graikijos valdžios institucijos pradėjo savo tyrimą. Jos ištyrė 6354 pagalbos gavėjus ir nustatė, kad 1036 jų neteisėtai gavo išmokas, kurių bendra suma siekia 23 mln. eurų, sakė piliečių apsaugos ministras Michalis Chrisochoidis.
Išvados buvo perduotos teismams ir jie dabar gali leisti „konfiskuoti turtą iš tų, kurie neteisėtai gavo šias subsidijas“, sakė jis. Sukčiavimo schema daugiausia buvo susijusi su melagingais žemės ūkio paskirties žemės ar gyvulių bandų deklaravimais, sakė ministras.
„Mes negalime toleruoti žmonių, kurie gviešiasi brangių viešųjų išteklių“, – per spaudos konferenciją sakė jis.
„Šios lėšos buvo skirtos paremti Graikijos žemės ūkio sektorių, o ne neteisėtai ir nepagrįstai praturtinti kelis žmones“, – pridūrė ministras.
Šios išvados buvo paskelbtos po ES tyrėjų reidų į mokėjimus tvarkiusios Graikijos vyriausybinės agentūros OPEKEPE biurus Atėnuose.
ES tyrimas atskleidė plačiai paplitusį piktnaudžiavimą lėšomis dabar jau uždarytoje OPEKEPE, kuri, pasak vyriausybės, kasmet išmokėdavo daugiau nei tris milijardus eurų, daugiausia subsidijų, 680 tūkst. ūkininkų.
Tiriamas laikotarpis daugiausia apima dabartinės konservatorių ministro pirmininko Kyriako Mitsotakio, atėjusio į valdžią 2019 m. liepą, vyriausybės valdymą. Tačiau vyriausybė teigia, kad sukčiavimas tęsiasi dešimtmečius. Dėl skandalo atsistatydino vienas kabineto ministras ir keli kiti aukšti pareigūnai.
