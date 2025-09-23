Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Jimmy Kimmelio laida antradienį bus sugrąžinta

2025-09-23 08:13 / šaltinis: BNS
2025-09-23 08:13

Jimmy Kimmelio vėlyvo vakaro šou, kuris praėjusią savaitę staiga buvo pašalintas iš eterio, kai JAV vyriausybė pagrasino transliuotojams, antradienį bus sugrąžinta, pirmadienį paskelbė „Disney".

Jimmy Kimmel (nuotr. SCANPIX)

Jimmy Kimmelio vėlyvo vakaro šou, kuris praėjusią savaitę staiga buvo pašalintas iš eterio, kai JAV vyriausybė pagrasino transliuotojams, antradienį bus sugrąžinta, pirmadienį paskelbė „Disney“.

0

Televizijos ABC, kuri priklauso „Disney“, sprendimas neberodyti šou buvo priimtas konservatoriams pasiskundus dėl J. Kimmelio komentarų po dešiniųjų aktyvisto Charlie Kirko nužudymo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Praėjusį trečiadienį priėmėme sprendimą sustabdyti šou (...), kad išvengtume tolesnio įtemptos situacijos kurstymo emocingu mūsų šaliai momentu, – sakoma kompanijos pareiškime. – Sprendimą priėmėme todėl, kad kai kurie komentarai mums atrodė išsakyti netinkamu laiku ir dėl to netaktiški.“

„Pastarosiomis dienomis (...) kalbėjomės su Jimmy ir po šių pokalbių priėmėme sprendimą antradienį sugrąžinti šou“, – sakoma jame.

Staigus J. Kimmelio dingimas iš eterio papiktino liberaliąją Ameriką, sakiusią, jog į komiką buvo nusitaikyta todėl, kad jis dažnai kritikuoja prezidentą Donaldą Trumpą.

D. Trumpas sveikino J. Kimmelio pašalinimą iš eterio ir pareiškė, kad tai „puikios naujienos Amerikai“.

Oponentai tai laikė dar vienu vyriausybės žingsniu siekiant kontroliuoti laisvą žodį, kuris yra itin svarbus daugeliui amerikiečių ir kuris kaip teisė yra įrašytas į šalies konstituciją.

Šou pašalinimas nelabai patiko ir kai kuriems politinės dešinės atstovams, įskaitant žmones, vadinančius save D. Trumpo šalininkais, pavyzdžiui, konservatyvų senatorių iš Teksaso Tedą Cruzą ir dešiniojo sparno žiniasklaidos veidą Tuckerį Carlsoną (Takerį Karlsoną).

D. Trumpas ne kartą skundėsi dėl neigiamo jo vaizdavimo žiniasklaidos pranešimuose, o praėjusią savaitę pareiškė manantis, kad tai nelegalu.

