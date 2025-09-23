Trumpas susiejo autizmą su paracetamoliu: nėščias moteris ragina „pakentėti“

Respublikonų lyderio pareiškimas, kuriame gausu plačių, tačiau nepagrįstų patarimų, pasigirdo tuo metu, kai Baltieji rūmai pažadėjo įvykdyti perversmą Jungtinių Valstijų sveikatos apsaugos srityje, o medicinos ir mokslo ekspertai išreiškė didelį susirūpinimą dėl administracijos iniciatyvų, kuriomis, regis, siekiama sugriauti dešimtmečius galiojusį visuotinį medikų sutarimą.
Medicinos grupės, įskaitant Amerikos akušerių ir ginekologų koledžą, jau seniai nurodo, kad paracetamolis – pagrindinė preparato „Tylenol“ sudedamoji dalis – yra vienas iš saugiausių skausmą malšinančių vaistų, kuriuos galima vartoti nėštumo metu.
Tačiau D. Trumpas, kuris savo mintis dėstė vis kategoriškiau, tvirtino, kad „vartoti „Tylenolį“ nėra gerai“ ir kad reikia „velniškai kovoti, kad nereikėtų jo vartoti“.
Jis teigė, kad nėščiosios turėtų „pakentėti“, o šis nereceptinis vaistas turėtų būti vartojamas tik esant „labai aukštai temperatūrai“.
Tai netiesa: karščiavimas ir skausmas gali kelti rimtą grėsmę tiek motinai, tiek besivystančiam vaisiui.
Niujorko universiteto Medicinos etikos skyriaus vadovas Arthuras Caplanas D. Trumpo pasirodymą pavadino „pavojingu“, „nemoksliniu“ ir „kupinu dezinformacijos“.
„Man neramu, kad nėščios moterys jausis kaltos, jei vartos „Tylenol“. Jos jausis nuskriaudusios savo kūdikius. Jos jausis, kad bandydamos numušti temperatūrą pasielgė neetiškai. Tai tiesiog neteisinga ir niekas neturėtų taip jaustis“, – naujienų agentūrai AFP sakė A. Caplanas.
Vyksta debatai
Maisto ir vaistų administracija (FDA) šiuo klausimu buvo kur kas santūresnė nei D. Trumpas, laiške gydytojams teigdama, kad „priežastinio ryšio nėra nustatyta“ ir kad vyksta moksliniai debatai.
Praėjusį mėnesį paskelbtoje literatūros apžvalgoje padaryta išvada, kad yra pagrindo manyti, jog tarp „Tylenolio“ vartojimo ir autizmo gali egzistuoti ryšys, tačiau daugelis kitų tyrimų parodė priešingus rezultatus.
Rugpjūčio ataskaitą parengę mokslininkai įspėjo, kad reikia atlikti daugiau tyrimų ir kad nėščiosios neturėtų nutraukti vaistų vartojimo nepasitarusios su gydytoju.
Pensilvanijos universiteto psichiatrijos epidemiologas Davidas Mandellas agentūrai AFP sakė, kad tyrimai rodo, jog rizika, galinti atsirasti vartojant „Tylenol“ nėštumo metu, yra „mažesnė nei rizika, kad nėštumo metu prasidės nekontroliuojama infekcija“.
Vakcinų kontroversijos „grėsmė“ vaikams
Nustatyti autizmo – sudėtingo sveikatos sutrikimo, susijusio su smegenų vystymusi, kurį, daugelio ekspertų nuomone, lemia daugiausia genetinės priežastys, – priežastis yra D. Trumpo paskirtam sveikatos apsaugos vadovui Roberto F. Kennedžiui labiausiai rūpimas klausimas.
R. Kennedis dešimtmečius skleidė visuotinai paneigtus teiginius, neva skiepai sukelia autizmą.
Pirmadienį jis išreiškė nuomonę, kad vaistas „Leucovorin“ – vitamino B forma, pirmą kartą panaudota chemoterapijos šalutiniam poveikiui mažinti, – yra „dėmesio vertas gydymo būdas“, galintis padėti vaikams, sergantiems šiuo sutrikimu, kurio simptomai būna labai įvairūs.
Pirmadienį FDA pranešė patvirtinanti, kad šis vaistas tablečių forma gali būti skiriamas vaikams, kuriems „smegenyse trūksta folio rūgšties“.
Vakcinų klausimas figūravo ir padrikoje D. Trumpo konferencijos darbotvarkėje.
Jis užsispyrusiai kartojo prieštaringai vertinamus pareiškimus apie skiepus, o administracijos vadovai, tarp jų ir R. Kennedis, jam pritardami linksėjo galvas.
D. Trumpas pasėjo abejonių dėl standartinių vakcinų, įskaitant MMR skiepą, kuris apima tymus, kiaulytę ir raudonukę, ir užsiminė, kad uždraus vakcinose naudoti aliuminį – įprastą skiepų sudedamąją dalį, kurios saugumas buvo plačiai ištirtas.
Be to, prezidentas primygtinai reikalavo iš esmės pakeisti įprastą kūdikių skiepijimo planą, tvirtindamas, kad „nėra jokios priežasties“ skiepyti naujagimius nuo nepagydomo ir labai užkrečiamo hepatito B.
Šis teiginys tiesiogiai prieštarauja dešimtmečiais besiformavusiam plačiam medikų konsensusui. Daugelio ekspertų teigimu, geriausias būdas užkirsti kelią motinos perduodamai ligai, kuri gali sukelti kepenų pažeidimus ir vėžį, yra paskiepyti kūdikius dar pirmąją jų gyvenimo dieną.
Tokius reikalavimus D. Trumpas pareiškė praėjus kelioms dienoms po to, kai R. Kennedžio parinkta įtakinga patariamoji grupė nerekomendavo vienam mėnesiui atidėti pirmosios hepatito B vakcinos dozės skyrimą.
Grupė nusprendė, kad galutiniam sprendimui priimti reikia daugiau diskusijų, ir laikinai nuramino daugelį visuomenės sveikatos ekspertų, kurie teigė, kad šio skiepo atidėjimas gali turėti skaudžių pasekmių.
„Vakcinų atidėliojimas ar vėlavimas jas skirti reiškia, kad vaikai neturės imuniteto nuo šių ligų tuo metu, kai jiems gresia didžiausias pavojus“, – pirmadienį sakė Amerikos pediatrų akademijos prezidentė Susan Kressly.
„Bet kokios pastangos iškraipyti patikimus ir tvirtus mokslinius duomenis kelia grėsmę vaikų sveikatai.“
