Niujorke Trumpas susitiks su Zelenskiu: „Reuters“ atskleidė Kyjivo lūkesčius

V. Zelenskis planuoja iškelti sankcijų klausimą, bet svarbiausia – skatinti Krymo viršūnių susitikimą, kuris turėtų tapti signalu, kad Kyjivas nesutiks su susitarimais, pripažįstančiais pusiasalį Rusijos teritorija, pažymi agentūra.
„Reuters“ duomenimis, Kyjive pripažįstama, kad po Niujorko paprastų sprendimų priimta nebus.
Tai bus antras kartas, kai D. Trumpas susitiks su V. Zelenskiu po rugpjūčio 15 d. susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, jo pakviestu į Aliaską. Šis susitikimas nutraukė Vakarų vykdomą Maskvos izoliaciją, tačiau nedavė jokio proveržio užbaigti karą Ukrainoje.
Pastarąjį mėnesį Rusija ne tik rengė didelio masto atakas prieš Ukrainą, bet ir didino Vakarų baimę dėl jos dronų ir lėktuvų įsiveržimų į NATO nares Lenkiją, Estiją ir Rumuniją.
D. Trumpas pradėjo eiti pareigas, pažadėjęs, kad per vieną dieną gali užbaigti dešimtis tūkstančių gyvybių nusinešusį karą Ukrainoje, gyrėsi asmeniniu ryšiu su V. Putinu. Tačiau praėjusią savaitę D. Trumpas pripažino, kad V. Putinas jį „tikrai nuvylė“.
Tikimasi, kad V. Zelenskis spaus D. Trumpą užimti griežtesnę poziciją ir įvesti Rusijai naujas sankcijas. D. Trumpas jau seniai grasina tai padaryti.
