Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Niujorke Trumpas susitiks su Zelenskiu: „Reuters“ atskleidė Kyjivo lūkesčius

2025-09-23 10:20 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-09-23 10:20

Antradienį Donaldas Trumpas susitiks su Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu, jo kantrybei dėl Rusijos senkant. Tai įvyks per aukščiausio lygio susitikimą Jungtinėse Tautose. Tiesa, kaip pažymi „Reuters“, Kyjivas nesitiki, kad Vašingtonas įves griežtas sankcijas Rusijai.

Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)

Antradienį Donaldas Trumpas susitiks su Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu, jo kantrybei dėl Rusijos senkant. Tai įvyks per aukščiausio lygio susitikimą Jungtinėse Tautose. Tiesa, kaip pažymi „Reuters“, Kyjivas nesitiki, kad Vašingtonas įves griežtas sankcijas Rusijai.

REKLAMA
1

V. Zelenskis planuoja iškelti sankcijų klausimą, bet svarbiausia – skatinti Krymo viršūnių susitikimą, kuris turėtų tapti signalu, kad Kyjivas nesutiks su susitarimais, pripažįstančiais pusiasalį Rusijos teritorija, pažymi agentūra. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Reuters“ duomenimis, Kyjive pripažįstama, kad po Niujorko paprastų sprendimų priimta nebus.

REKLAMA
REKLAMA

Tai bus antras kartas, kai D. Trumpas susitiks su V. Zelenskiu po rugpjūčio 15 d. susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, jo pakviestu į Aliaską. Šis susitikimas nutraukė Vakarų vykdomą Maskvos izoliaciją, tačiau nedavė jokio proveržio užbaigti karą Ukrainoje. 

REKLAMA

Pastarąjį mėnesį Rusija ne tik rengė didelio masto atakas prieš Ukrainą, bet ir didino Vakarų baimę dėl jos dronų ir lėktuvų įsiveržimų į NATO nares Lenkiją, Estiją ir Rumuniją. 

D. Trumpas pradėjo eiti pareigas, pažadėjęs, kad per vieną dieną gali užbaigti dešimtis tūkstančių gyvybių nusinešusį karą Ukrainoje, gyrėsi asmeniniu ryšiu su V. Putinu. Tačiau praėjusią savaitę D. Trumpas pripažino, kad V. Putinas jį „tikrai nuvylė“. 

Tikimasi, kad V. Zelenskis spaus D. Trumpą užimti griežtesnę poziciją ir įvesti Rusijai naujas sankcijas. D. Trumpas jau seniai grasina tai padaryti. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
V. Zelenskis ir K. Kelloggas (nuotr. SCANPIX)
Prieš susitikimą su Trumpu – Zelenskio pokalbis su Kelloggu (3)
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas susitiks su Zelenskiu (3)
Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas
Nausėda lankysis Niujorke: dalyvaus JT Generalinėje Asamblėjoje (6)
TV3 Žinios. Linkevičius apie įvykius Estijoje: jei nieko nedarai, tai skatini tęsti (nuotr. stop kadras)
Linkevičius apie įvykius Estijoje: jei nieko nedarai, tai skatini tęsti (68)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų