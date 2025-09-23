Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Jairo Bolsonaro sūnus byloje dėl bandymo Brazilijoje įvykdyti perversmą apkaltintas prievarta

2025-09-23 21:09 / šaltinis: BNS
2025-09-23 21:09

Brazilijos vyriausiasis prokuroras pirmadienį apkaltino Eduardo Bolsonaro kišimusi į jo tėvo, buvusio prezidento Jairo Bolsonaro, teismo procesą dėl nepavykusio bandymo įvykdyti perversmą.

0

Kaltinimai E. Bolsonaro pateikti dėl to, kad jis siekė JAV sankcijų brazilų pareigūnams. Jis grasino teismų sistemos ir kitiems pareigūnams, kad „gaus JAV valdžios sankcijas, skirtas trukdyti ir griauti jų civilinį gyvenimą, net Brazilijoje, jei bylos nagrinėjimu baudžiamąja tvarka nebus pasiektas jų trokštamas rezultatas“, sakoma akte dėl kaltinimo prievarta.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjusią savaitę Brazilijos Aukščiausiasis Teismas nuteisė kraštutinių dešiniųjų lyderį J. Bolsonaro 27 metus kalėti už sąmokslą surengti perversmą po dabartiniam kairiųjų prezidentui Luizui Inacio Lulai da Silvai pralaimėtų 2022 metų rinkimų.

Šis istorinis teismo procesas suskaldė tautą ir sukėlė JAV pasipiktinimą.

E. Bolsonaro, federalinio parlamento narys, kurį laiką važinėjo į JAV siekti sankcijų brazilų teismų pareigūnams, net kelis mėnesius ten gyveno.

E. Bolsonaro buvo apkaltintas drauge su tinklaraštininku Paulo Renato Figueiredo Filho, kurio senelis buvo paskutinis diktatūros laikais (1964–1985 metais) Braziliją valdęs generolas.

„Kaltinimas tas, kad atsakovai surežisavo nuoseklius veiksmus, kuriais siekta kištis į teisinį procesą“, – sakoma kaltintojų pareiškime.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ir jo vyriausybė pastaraisiais mėnesiais didino spaudimą Brazilijos valdžiai, kaltindami ją „raganų medžiokle“, nukreipta prieš jo seną sąjungininką J. Bolsonaro.

Liepą Vašingtonas įvedė 50 proc. muitus braziliškoms prekėms ir paskelbė sankcijas keliems pareigūnams.

