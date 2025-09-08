Brazilijos prezidentas BRICS viršūnių susitikime pasmerkė „muitų šantažą“

„Muitų šantažas yra normalizuojamas kaip priemonė rinkai užkariauti ir kištis į vidaus reikalus“, – pareiškė L. I. Lula da Silva per virtualų kylančių galybių bloko BRICS lyderių susitikimą, kuriame dalyvavo Kinijos prezidentas Xi Jinpingas, Rusijos vadovas Vladimiras Putinas ir Pietų Afrikos lyderis Cyrilas Ramaphosa.
Rugpjūtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, Brazilijos eksportas į Jungtines Valstijas smuko 18,5 proc., D. Trumpui įvedus didelius muitus įvairioms prekėms iš didžiausios Lotynų Amerikos ekonomikos.
D. Trumpas siekė nubausti Braziliją, ilgametę JAV sąjungininkę, už tai, ką jis pavadino „raganų medžiokle“ prieš buvusį prezidentą Jairą Bolsonaro (Žairą Bolsonaru), įvesdamas didelius muitus didžiausiai Lotynų Amerikos ekonomikai.
J. Bolsonaro Aukščiausiajame Teisme teisiamas dėl įtariamo sąmokslo surengti perversmą, kad susigrąžintų valdžią iš Luizo Inacio Lulos da Silvos po pralaimėjimo per 2022 metų rinkimus.
Teismo nuosprendžio tikimasi šią savaitę.
Brazilija pareiškė, kad svarsto imtis atsakomųjų priemonių į JAV įvestus muitus, ir paprašė Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) pagalbos sprendžiant ginčą.
