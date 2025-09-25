Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas kirto Rusijai: „Švaisto milijonus ir gyvybes, bet nepasiekia tikslo“

2025-09-25 19:29 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-25 19:29

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, susitikęs su Turkijos lyderiu Recepu Tayyipu Erdoganu, pareiškė, kad Vladimiras Putinas „turi sustoti“. Pasak jo, Rusija švaisto milijonus dolerių ginklams ir gyvybėms, tačiau Ukrainoje beveik nepasiekė pergalių.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
39

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, susitikęs su Turkijos lyderiu Recepu Tayyipu Erdoganu, pareiškė, kad Vladimiras Putinas „turi sustoti“. Pasak jo, Rusija švaisto milijonus dolerių ginklams ir gyvybėms, tačiau Ukrainoje beveik nepasiekė pergalių.

REKLAMA
0

D. Trumpas susitikimo su Turkijos vadovu metu pareiškė, kad V. Putinas „turi sustoti“. Jis taip pat pabrėžė, kad Rusija išleido milijonus dolerių bomboms, raketoms ir žmonių gyvybėms, tačiau praktiškai nepasistūmėjo į priekį Ukrainos teritorijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kalbėdamas apie R. Erdoganą, JAV lyderis akcentavo, jog norėtų, kad Turkija nustotų pirkti naftą iš Rusijos, kol okupantai „tęsia savo nesuvaldomą puolimą prieš Ukrainą“.

REKLAMA
REKLAMA

Erdoganas pažįsta Putiną ne prasčiau nei Trumpas

D. Trumpas taip pat atkreipė dėmesį į Turkijos potencialą kare, kurį Rusija pradėjo prieš Ukrainą.

REKLAMA

„Visi gerbia Erdoganą, ir aš taip pat jį gerbiu. Jis gali daryti didelę įtaką karo eigai Ukrainoje, jei panorės, bet siekia išlikti neutralus“, – pabrėžė jis.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(39 nuotr.)
(39 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Pasak D. Trumpo, Turkijos prezidentas yra labai vertinamas visame pasaulyje, įskaitant ir Ukrainą bei Rusiją.

Be to, jis sukūrė galingą armiją ir aktyviai naudoja amerikietišką įrangą.

D. Trumpas pridūrė, kad R. Erdoganas pažįsta V. Putiną ne prasčiau nei jis pats.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Iš Zelenskio – įspėjimas Kremliaus pareigūnams: susiraskite artimiausias bombų slėptuves (19)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Ukraina įgyvendino tai, ką numatė Trumpo strategija (12)
Donaldas Tuskas (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Tuskas įžvelgia pavojų Trumpo pažaduose Ukrainai: štai kas slypi už JAV optimizmo (194)
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Lūžis Trumpo galvoje ir kalboje? Atskleidė, ką tai reiškia karo baigčiai (19)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų