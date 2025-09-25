Trumpas kirto Rusijai: „Švaisto milijonus ir gyvybes, bet nepasiekia tikslo“

D. Trumpas susitikimo su Turkijos vadovu metu pareiškė, kad V. Putinas „turi sustoti“. Jis taip pat pabrėžė, kad Rusija išleido milijonus dolerių bomboms, raketoms ir žmonių gyvybėms, tačiau praktiškai nepasistūmėjo į priekį Ukrainos teritorijoje.
Kalbėdamas apie R. Erdoganą, JAV lyderis akcentavo, jog norėtų, kad Turkija nustotų pirkti naftą iš Rusijos, kol okupantai „tęsia savo nesuvaldomą puolimą prieš Ukrainą“.
Erdoganas pažįsta Putiną ne prasčiau nei Trumpas
D. Trumpas taip pat atkreipė dėmesį į Turkijos potencialą kare, kurį Rusija pradėjo prieš Ukrainą.
„Visi gerbia Erdoganą, ir aš taip pat jį gerbiu. Jis gali daryti didelę įtaką karo eigai Ukrainoje, jei panorės, bet siekia išlikti neutralus“, – pabrėžė jis.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Pasak D. Trumpo, Turkijos prezidentas yra labai vertinamas visame pasaulyje, įskaitant ir Ukrainą bei Rusiją.
Be to, jis sukūrė galingą armiją ir aktyviai naudoja amerikietišką įrangą.
D. Trumpas pridūrė, kad R. Erdoganas pažįsta V. Putiną ne prasčiau nei jis pats.
