  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Politico“: Baltieji rūmai įspėjo federalines agentūras dėl galimų masinių atleidimų

2025-09-25 19:05 / šaltinis: BNS
2025-09-25 19:05

Baltieji rūmai nurodė JAV federalinėms agentūroms pasiruošti dar didesniam masinių atleidimų skaičiui galimo vyriausybės uždarymo atveju kitą savaitę, ketvirtadienį nurodė naujienų portalas „Politico“.

Baltieji rūmai nurodė JAV federalinėms agentūroms pasiruošti dar didesniam masinių atleidimų skaičiui galimo vyriausybės uždarymo atveju kitą savaitę, ketvirtadienį nurodė naujienų portalas „Politico“.

0

Biudžeto ir valdymo biuro pranešime teigiama, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija planuoja griežtesnes priemones nei įprastai. Ankstesnių vyriausybės uždarymų metu federaliniai darbuotojai buvo atleidžiami tik laikinai.

Trečiadienį JAV žiniasklaidai išsiųstame pranešime federalinėms agentūroms buvo nurodyta vykdyti tam tikras programas, tačiau teisiškai jos neprivalo jų tęsti.

„Programos, kurios negauna privalomų biudžeto asignavimų, patirs daugiausiai nuostolių dėl vyriausybės uždarymo“, – sakoma šiame dokumente. 

Numatyta, kad agentūros turi paruošti personalo mažinimo planus ir informuoti darbuotojus apie juos.

Tai įvyko tuo metu, kai D. Trumpas ginčijasi su JAV Kongreso demokratais dėl federalinio finansavimo, artėjant fiskaliniam terminui – rugsėjo 30 dienos vidurnakčiui.

Praėjusią savaitę demokratai Senate atmetė laikinojo finansavimo įstatymo projektą, kurį skubiai priėmė respublikonų kontroliuojami Atstovų Rūmai, siekdami išvengti uždarymo.

Tuo tarpu D. Trumpas antradienį atšaukė susitikimą su demokratų lyderiais Kongrese. Jis pareiškė, kad susitikimo su jais nebus tol, kol jie „netaps realistiški“ savo reikalavimuose dėl finansavimo derybose.

Šią savaitę JAV Senatui ir Atstovų Rūmams darant pertrauką, o senatoriams į darbą grįžtant tik kitos savaitės pradžioje, laikas priimti sprendimus dėl vyriausybės finansavimo pasibaigus fiskaliniams metams sparčiai senka.

Galimas vyriausybės uždarymas sustabdytų nebūtinomis laikomas operacijas, o šimtai tūkstančių valstybės tarnautojų laikinai liktų be atlyginimo.

Respublikonai tiek Senate, tiek Atstovų Rūmuose turi nedidelę daugumos persvarą, tačiau dėl esamų taisyklių jiems reikia tam tikros opozicijos paramos.

Praėjusią savaitę respublikonai Atstovų rūmuose perspėjo, kad jų nariai negrįš iki finansavimo termino. Dėl to Senatas bus priverstas dar kartą balsuoti – arba priims jų pasiūlymą, arba susidurs su galimu vyriausybės uždarymu.

Tačiau įstatymo projektas, jei bus priimtas, vis tiek būtų tik laikinas federalinių agentūrų finansavimo sprendimas iki lapkričio 21 dienos. 

Paskutinį kartą Kongresas susidūrė su galimu vyriausybės uždarymu kovo mėnesį. Tąkart respublikonai atsisakė derėtis su demokratais dėl D. Trumpo biudžeto mažinimų ir tūkstančių federalinių darbuotojų atleidimo.

