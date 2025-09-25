Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Rutte sukritikavo Lavrovą: „Atrodo, užsienio reikalų ministru jis yra nuo Kristaus gimimo“

2025-09-25 18:46 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-09-25 18:46

„Fox News“ eteryje nuskambėjo kandūs žodžiai apie Rusijos diplomatijos vadovą Sergejų Lavrovą. Esą jis atrodo einąs šias pareigas nuo pat Jėzaus Kristaus gimimo, tačiau per visą laiką iš jo lūpų „niekada nenuskambėjo nieko naudingo“.

Markas Rutte (nuotr. SCANPIX)

„Fox News“ eteryje nuskambėjo kandūs žodžiai apie Rusijos diplomatijos vadovą Sergejų Lavrovą. Esą jis atrodo einąs šias pareigas nuo pat Jėzaus Kristaus gimimo, tačiau per visą laiką iš jo lūpų „niekada nenuskambėjo nieko naudingo“.

REKLAMA
1

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte teigė, jog Rusijos užsienio reikalų ministrui S. Lavrovui „nereikia skirti per daug dėmesio“, rašoma „Telegram“ kanale „Unian“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Europos planai yra nepriimtini“

Antradienį Jungtinėse Tautose (JT) D. Trumpas netikėtai pareiškė, kad Ukraina galėtų ne tik atgauti visą teritoriją, kurią kariniu būdu užgrobė Rusija, bet ir gauti dar daugiau.

REKLAMA
REKLAMA

„(D. Trumpas) nemano, jog jie daro pakankamai, kad karas baigtųsi (...). Jei rusai atsisakys geranoriškai derėtis, manau, kad tai bus labai, labai blogai jų šaliai“, – sakė J. D. Vance‘as Šiaurės Karolinoje.

REKLAMA

Trečiadienį Niujorke įvykusiame susitikime JAV valstybės sekretorius Marco Rubio susiginčijo su Rusijos kolega, ragindamas Maskvą nutraukti žudynes ir „imtis reikšmingų veiksmų siekiant ilgalaikio sprendimo“.

Rusijos užsienio reikalų ministras S. Lavrovas atsikirsdamas „pabrėžė, kad Kyjivo ir kai kurių Europos sostinių skatinami planai, kuriais siekiama pratęsti konfliktą, yra nepriimtini“, teigiama Rusijos pateiktame jų pokalbio protokole.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
JAV naikintuvai pakilo perimti Rusijos karinių lėktuvų (nuotr. SCANPIX)
JAV naikintuvai pakilo perimti Rusijos karinių lėktuvų (2)
JD Vance'as (nuotr. SCANPIX)
J. D. Vance`o įspėjimas Rusijai: Trumpas tampa „neįtikėtinai nekantrus“
Donaldas Tuskas (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Tuskas įžvelgia pavojų Trumpo pažaduose Ukrainai: štai kas slypi už JAV optimizmo (184)
Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)
Rubio susitiko su Lavrovu (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų