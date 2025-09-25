Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV naikintuvai pakilo perimti Rusijos karinių lėktuvų

2025-09-25 16:03 / šaltinis: BNS
2025-09-25 16:03

JAV naikintuvai trečiadienį kilo atpažinti ir perimti keturių Rusijos karinių lėktuvų, skridusių netoli Aliaskos, pranešė Šiaurės Amerikos aerokosminės gynybos vadavietė (NORAD).

JAV naikintuvai pakilo perimti Rusijos karinių lėktuvų (nuotr. SCANPIX)

Ketvirtadienio rytą paskelbtame pranešime NORAD teigė, kad Aliaskos oro gynybos identifikavimo zonoje (ADIZ) aptiko ir sekė du Tu-95 ir du Su-35 orlaivius.

2

Ketvirtadienio rytą paskelbtame pranešime NORAD teigė, kad Aliaskos oro gynybos identifikavimo zonoje (ADIZ) aptiko ir sekė du Tu-95 ir du Su-35 orlaivius.

NORAD pakėlė keliolika orlaivių, kad tiksliai atpažintų ir perimtų Rusijos naikintuvus.

Rusijos lėktuvai liko tarptautinėje oro erdvėje ir neįskrido į JAV ar Kanados oro erdvę.

Rusijos veikla nelaikoma grėsme

Tokia Rusijos veikla netoli Aliaskos vyksta reguliariai ir nelaikoma grėsme, pranešė NORAD.

Tai buvo devintas kartas šiais metais, kai ji paskelbė apie tokią Rusijos veiklą.

Incidentas įvyko po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė manantis, kad Ukraina gali susigrąžinti visas Rusijos užimtas teritorijas – tai dramatiškas pokytis po pakartotinių JAV vadovo raginimų Kyjivui nusileisti, kad būtų baigtas karas.

