Dronai virš Danijos oro uostų: NATO į incidentus žiūri labai rimtai

„Ką tik kalbėjausi su Danijos ministre pirmininke Mette Frederiksen apie dronų situaciją, į kurią žiūrime labai rimtai“, – socialiniame tinkle „X“ rašė M. Rutte.
„NATO sąjungininkės ir Danija kartu stengiasi užtikrinti mūsų ypatingos svarbos infrastruktūros saugumą“, – pridūrė jis.
Aptarta „rimta situacija“
M. Frederiksen „X“ sakė, kad ji su M. Rutte aptarė „rimtą situaciją, susijusią su dronais virš Danijos oro uostų. Susitarėme, kad NATO bendradarbiaus su Danija, kad kartu spręstume, ką galime padaryti, kad užtikrintume saugumą ir apsaugą“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!