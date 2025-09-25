Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Dronai virš Danijos oro uostų: NATO į incidentus žiūri labai rimtai

2025-09-25 15:25 / šaltinis: BNS
2025-09-25 15:25

NATO vadovas Markas Rutte ketvirtadienį pareiškė, kad Aljansas labai rimtai žiūri į dronų skrydžius virš Danijos oro uostų ir stengiasi užtikrinti, kad pagrindinė infrastruktūra būtų apsaugota.

Markas Rutte (nuotr. SCANPIX)

NATO vadovas Markas Rutte ketvirtadienį pareiškė, kad Aljansas labai rimtai žiūri į dronų skrydžius virš Danijos oro uostų ir stengiasi užtikrinti, kad pagrindinė infrastruktūra būtų apsaugota.

6

„Ką tik kalbėjausi su Danijos ministre pirmininke Mette Frederiksen apie dronų situaciją, į kurią žiūrime labai rimtai“, – socialiniame tinkle „X“ rašė M. Rutte.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„NATO sąjungininkės ir Danija kartu stengiasi užtikrinti mūsų ypatingos svarbos infrastruktūros saugumą“, – pridūrė jis.

Aptarta „rimta situacija“

M. Frederiksen „X“ sakė, kad ji su M. Rutte aptarė „rimtą situaciją, susijusią su dronais virš Danijos oro uostų. Susitarėme, kad NATO bendradarbiaus su Danija, kad kartu spręstume, ką galime padaryti, kad užtikrintume saugumą ir apsaugą“.

