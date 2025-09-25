Kalendorius
Rugsėjo 25 d.
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Neatpažinti dronai Danijoje: Rusija kratosi atsakomybės

2025-09-25 14:50 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-09-25 14:50

Rusija kategoriškai neigia turėjusi ką nors bendra su incidentais, kai šią savaitę dėl dronų trikdžių teko stabdyti skrydžius dviejuose Danijos oro uostuose. Maskvos ambasada tvirtina, kad kaltinimai yra nepagrįsti, nors tarptautinė bendruomenė reiškia vis didesnį susirūpinimą.

Neatpažinti dronai Danijoje: Rusija kratosi atsakomybės (nuotr. SCANPIX)

1

Rusijos ambasada paneigė bet kokį dalyvavimą incidentuose su dronais, kurie šią savaitę sutrikdė skrydžius dviejuose Danijos oro uostuose, praneša „Reuters“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įvykiai kilo po to, kai keli Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos lyderiai išreiškė susirūpinimą dėl neseniai užfiksuotų Rusijos oro erdvės pažeidimų.

„Akivaizdu, kad incidentai, susiję su pranešimais apie sutrikimus Danijos oro uostuose, yra inscenizuota provokacija“, – socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše teigė ambasada.

„Rusijos pusė griežtai atmeta absurdiškas spėliones apie dalyvavimą šiuose incidentuose“, – pridūrė ji.

