Neatpažinti dronai Danijoje: Rusija kratosi atsakomybės

Rusijos ambasada paneigė bet kokį dalyvavimą incidentuose su dronais, kurie šią savaitę sutrikdė skrydžius dviejuose Danijos oro uostuose, praneša „Reuters“.
Įvykiai kilo po to, kai keli Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos lyderiai išreiškė susirūpinimą dėl neseniai užfiksuotų Rusijos oro erdvės pažeidimų.
„Akivaizdu, kad incidentai, susiję su pranešimais apie sutrikimus Danijos oro uostuose, yra inscenizuota provokacija“, – socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše teigė ambasada.
„Rusijos pusė griežtai atmeta absurdiškas spėliones apie dalyvavimą šiuose incidentuose“, – pridūrė ji.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!