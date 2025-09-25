Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Berlynas kaltina Rusiją: sekami kariniai Vokietijos palydovai

2025-09-25 15:48 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-25 15:48

Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas perspėjo, kad Rusija pradėjo sekti karinius palydovus, o tai esą rodo Maskvos siekį plėsti karo veiksmus kosmose. Anot jo, tokia veikla kelia grėsmę palydovų saugumui ir gali baigtis jų sutrikdymu ar net sunaikinimu.

Berlynas kaltina Rusiją: sekami kariniai Vokietijos palydovai (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas perspėjo, kad Rusija pradėjo sekti karinius palydovus, o tai esą rodo Maskvos siekį plėsti karo veiksmus kosmose. Anot jo, tokia veikla kelia grėsmę palydovų saugumui ir gali baigtis jų sutrikdymu ar net sunaikinimu.

5

Kalbėdamas kosmoso konferencijoje Berlyne, B. Pistoriusas sakė, kad tai yra dalis augančios Maskvos ir Kinijos kampanijos, skirtos plėsti savo karo veiksmų kosmose galimybes, rašo „Sky News“.

„Jie gali sutrikdyti palydovų veiklą, juos apakinti, manipuliuoti ar fiziškai sunaikinti,“ – pabrėžė jis.

Rusijos pažeidimai Europos oro erdvėje

Ši žinia pasirodė tuo metu, kai kelios Europos šalys šią savaitę JT Generalinėje Asamblėjoje įspėjo apie nuolatinius Rusijos oro erdvės pažeidimus.

Estija, Lenkija, Suomija, Latvija, Lietuva, Norvegija ir Rumunija pastarosiomis savaitėmis pranešė apie Rusijos pažeidimus savo oro erdvėje.

Tuo tarpu Rusijos ambasada Kopenhagoje paneigė bet kokį dalyvavimą incidentuose su dronais, kurie šią savaitę sutrikdė skrydžius dviejuose Danijos oro uostuose.

 

