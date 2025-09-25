Berlynas kaltina Rusiją: sekami kariniai Vokietijos palydovai

Kalbėdamas kosmoso konferencijoje Berlyne, B. Pistoriusas sakė, kad tai yra dalis augančios Maskvos ir Kinijos kampanijos, skirtos plėsti savo karo veiksmų kosmose galimybes, rašo „Sky News“.
„Jie gali sutrikdyti palydovų veiklą, juos apakinti, manipuliuoti ar fiziškai sunaikinti,“ – pabrėžė jis.
Rusijos pažeidimai Europos oro erdvėje
Ši žinia pasirodė tuo metu, kai kelios Europos šalys šią savaitę JT Generalinėje Asamblėjoje įspėjo apie nuolatinius Rusijos oro erdvės pažeidimus.
Estija, Lenkija, Suomija, Latvija, Lietuva, Norvegija ir Rumunija pastarosiomis savaitėmis pranešė apie Rusijos pažeidimus savo oro erdvėje.
Tuo tarpu Rusijos ambasada Kopenhagoje paneigė bet kokį dalyvavimą incidentuose su dronais, kurie šią savaitę sutrikdė skrydžius dviejuose Danijos oro uostuose.
