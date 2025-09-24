Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Rubio susitiko su Lavrovu

2025-09-24 19:51 / šaltinis: BNS
2025-09-24 19:51

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio ir Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas trečiadienį surengė derybas Niujorke.

Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio ir Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas trečiadienį surengė derybas Niujorke.

1

Šis susitikimas surengtas praėjus dienai po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė manantis, kad Ukraina gali susigrąžinti visas Rusijos užimtas teritorijas – tai dramatiškas pokytis, palyginti su Amerikos lyderio pakartotiniais raginimais Kyjivui nusileisti, kad baigtųsi karas.

Tačiau tiek M. Rubio, tiek S. Lavrovas žurnalistams nekomentavo šio susitikimo, įvykusio Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos kuluaruose.

Tai buvo aukščiausio lygio Vašingtono ir Maskvos pareigūnų susitikimas, įvykęs praėjus daugiau nei mėnesiui po to, kai D. Trumpas Aliaskoje surengė derybas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

