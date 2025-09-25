Maskvos perspėjimas Vakarams: už numuštą lėktuvą – karas

Rusija NATO šalių numuštus savo lėktuvus laikys karo veiksmų pradžia, pareiškė Rusijos ambasadorius Prancūzijoje A. Meškovas, rašo „Zerkalo“.
Rugsėjo 23 d. Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje D. Trumpas teigė, kad NATO šalys turėtų numušti Rusijos lėktuvus, jei šie įskristų į jų oro erdvę. Į klausimą, ar verta taip elgtis, JAV prezidentas atsakė: „Taip, manau, kad verta.“
Rusija neigia, kad jos lėktuvai skraido kitose šalyse
Rusijos ambasadorius Prancūzijoje A. Meškovas sureagavo į D. Trumpo žodžius, pabrėždamas, kad jei NATO numuštų Rusijos lėktuvą, tai reikštų karinio konflikto pradžią.
„Tai bus karas“, – sakė diplomatas.
Jo teigimu, „daug NATO lėktuvų pažeidžia Rusijos oro erdvę – tai vyksta gana dažnai, tačiau jie nėra numušami.“
Tuo tarpu pati Maskva neigia, kad jos lėktuvai ar dronai skraidytų į kitų šalių teritoriją.
„Rusija taip nesielgia, su niekuo nežaidžia. Tai ne mūsų stilius“, – tvirtino A. Meškovas, pridurdamas, kad Vakarai „daug kartų apgavo“ Maskvą.
