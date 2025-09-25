Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Sulaukė malonės: JAV sumažino muitus europietiškiems automobiliams

2025-09-25 19:08
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 19:08

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija oficialiai patvirtino, kad Europos Sąjungoje pagamintiems automobiliams ir jų dalims taikomas muito tarifas yra sumažintas.

„Mercedes-Benz“ automobilių gamykla (nuotr. gamintojo)

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija oficialiai patvirtino, kad Europos Sąjungoje pagamintiems automobiliams ir jų dalims taikomas muito tarifas yra sumažintas.

Naujasis 15 proc. tarifas, pakeitęs anksčiau galiojusį 25 proc. mokestį, įsigaliojo atgaline data nuo rugpjūčio 1 dienos. Ši žinia suteikė ilgai lauktą aiškumą automobilių pramonei, o Vokietijos gamintojų, tokių kaip „Volkswagen“, „Porsche“ ir „Mercedes-Benz“, akcijos biržoje iškart pabrango.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Šis oficialus patvirtinimas užbaigė kelis mėnesius trukusį nežinomybės laikotarpį, kuris kėlė nerimą Europos gamintojams.

Dar praėjusią savaitę „Volkswagen“ ir „Porsche“ vadovas Oliveris Blume teigė, kad galutinis sprendimas vis dar yra derybų stadijoje.

Dabar paskelbtas pranešimas JAV Federaliniame registre suteikia pramonei teisinį ir finansinį tikrumą, būtiną planuojant gamybos ir tiekimo grandines.

Sprendimas sumažinti muitus yra dalis dar liepą pasiekto JAV ir ES prekybinio susitarimo. JAV sutiko sumažinti tarifus su sąlyga, kad Europos Sąjunga taip pat sumažins muitus tam tikroms amerikietiškoms pramonės ir žemės ūkio prekėms.

ES savo įsipareigojimus įvykdė rugpjūčio 28 dieną, o tai atvėrė kelią JAV administracijai formalizuoti ir atgaline data pritaikyti palankesnį tarifą automobiliams.

Oficialus sumažintų muitų patvirtinimas žymi įtampos JAV ir ES prekybos santykiuose pabaigą. Europos automobilių gamintojams, ypač Vokietijos „Premium“ gamintojams, tai reiškia ne tik reikšmingą finansinį palengvėjimą, bet ir, kas dar svarbiau, stabilumą, būtiną planuojant veiklą vienoje svarbiausių eksporto rinkų pasaulyje.

