Zelenska atskleidė, ką pirmiausia svajoja padaryti po karo

Kaip rašo „The Times“, dabar ji tokios galimybės neturi, tačiau svajoja vėl be tikslo važinėti po priemiesčius ar kaimus, galbūt net išjungusi telefoną bent valandai. Nuo karo pradžios ji nesėdo už vairo ir kartais net svarsto, ar nepamiršo, kaip vairuoti.
Pasak O. Zelenskos, kartais ji sapnuoja, kad važiuoja automobiliu, tačiau neveikia stabdžiai. Ji negali sustoti, bet stebuklingu būdu viskas baigiasi laimingai ir avarija neįvyksta.
Vis dėlto jausmas, kad sapne neturi kontrolės, ją labai gąsdina. Anot jos, tai pasąmonės išraiška – ji ieško kontrolės, kurios realybėje stinga.
Zelenska ramybę atranda filmuose arba knygose
Paklausta, kaip susidoroja su karo atneštu skausmu, O. Zelenska prisipažino, kad jai kartais būtina emocinė pertrauka, nes neįmanoma nuolat galvoti ir kalbėti tik apie karą.
Kaip pažymi „The Times“, pirmoji ponia ramybę kartais atranda filmuose ar gerose knygose.
Karo pradžioje ji pastebėjo, kad net kasdienės veiklos – indų plovimas ar namų tvarkymas – padeda jaustis normaliau.
Šiandien ji renkasi fizinę veiklą, kuri mažina nuovargį. Namie įsirengė nedidelį sporto kampelį, kuriame daro kardio bei lengvus pratimus.
Jėgų, įkvėpimo ir vilties jai suteikia supratimas, kad šalia yra vaikai – 21-erių dukra Aleksandra ir 12-os sūnus Kyrylas.
Zelenska norėtų dažniau matytis su vyru
Kalbėdama apie santykius su vyru, Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, ji pripažino, kad norėtų su juo matytis dažniau.
Jos nuomone, tikros pamokos bus aiškios po karo, nes dabar nei vienas iš jų nėra įprastoje būsenoje: viskas labai įtempta, adrenalinas pakilęs, nėra laiko galvoti, kaip palaikyti vienam kitą. Iki karo pabaigos daryti kokias nors išvadas tiesiog neįmanoma.
O. Zelenska taip pat pridūrė, kad, deja, jie nepasikeitė į gerąją pusę, tačiau tapo atsparesni ir stipresni. Ji svajoja apie gyvenimą be nerimo, be nuolatinio jaudulio ir artėjančios grėsmės jausmo.
Jos teigimu, paskutinį kartą laisvai kvėpuoti ir jaustis laiminga jai pavyko iki 2014-ųjų – iki Krymo okupacijos.
