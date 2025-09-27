Kalendorius
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija per parą prarado 970 karių

2025-09-27 10:34 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-27 10:34

Rusija kare Ukrainoje pastarąją parą prarado dar 970 kareivių, kurie žuvo arba buvo sužeisti.

Rusų kariai (nuotr. SCANPIX)

Rusija kare Ukrainoje pastarąją parą prarado dar 970 kareivių, kurie žuvo arba buvo sužeisti.

REKLAMA
3

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas naujausius duomenis paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.

Nuo pilno masto įsiveržimo į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. rugsėjo 27 d. Rusija kare Ukrainoje neteko iš viso apie 1 107 400 kareivių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per šį laikotarpį ukrainiečiai sunaikino iš viso 11 243 rusų tankus (+1 per parą), 23 288 šarvuotąsias kovos mašinas (+1), 33 186 artilerijos sistemas (+39), 1 502 salvinės reaktyvinės ugnies sistemas (+1), 1 223 oro gynybos sistemas (+1), 427 karo lėktuvus, 345 sraigtasparnius, 63 931 bepilotę skraidyklę (+362), 3 747 kruizines raketas, 28 karo laivus ar katerius, 1 povandeninį laivą, 62 909 transporto priemones ir kuro cisternas (+91), 3 977 specialiosios technikos vienetus (+2).

Ukraina duomenis apie priešo nuostolius nuolat tikslina.

Rugsėjo 26 d. tarp Ukrainos ir Rusijos pajėgų įvyko 186 koviniai susirėmimai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Prabilo apie geriausią scenarijų Ukrainai: tikina, kad tai gali atverti kelią į pergalę (22)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų