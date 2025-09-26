Zelenskis: Trumpas puikiai žino, kaip Rusija bando apgauti pasaulį

„Putinas meluoja lyderiams, kurie vis dar su juo bendrauja, sakydamas, esą okupacinės pajėgos pasiekia tam tikrų tikslų. Tačiau jau ne vienerius metus jie priversti nuolat išgalvoti naujas priežastis, kodėl nustatyti terminai vis atidedami“, – pabrėžė V. Zelenskis.
„Rusai tikrai serga karu“
Pasak jo, nepaisant šių faktų, Rusijos okupantai „vis tiek atsako tik naujais šturmo bandymais ir naujais smūgiais Ukrainos miestams, mūsų infrastruktūrai“.
„Jie tikrai serga karu. Ar juos galima išgydyti – klausimas. Vienintelis dalykas, galintis sustabdyti šį Rusijos karo virusą, yra jėga, ryžtingi sprendimai, tvirta pagalba“, – sakė V. Zelenskis.
Jis pridūrė, kad apie tai kalbėjo Niujorke su daugeliu artimų partnerių, tarp jų ir su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
„Prezidentas Trumpas yra labai gerai informuotas apie padėtį fronte, apie tai, ką daro rusai ir kaip jie bando visus apgauti. Su Amerika kalbamės apie konkrečius dalykus, galinčius sustabdyti šį karą. Receptai yra. Svarbiausia, kad būtų įgyvendinta tai, dėl ko susitariame“, – pabrėžė Ukrainos vadovas.
Be to, V. Zelenskis pranešė, kad surengė Aukščiausiojo vado štabo posėdį, kuriame nurodė didinti sutartinių karių skaičių Ukrainos armijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!