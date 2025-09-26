Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Zelenskis: Trumpas puikiai žino, kaip Rusija bando apgauti pasaulį

2025-09-26 21:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-26 21:30

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Donaldas Trumpas puikiai supranta, kaip Rusija bando apgauti tarptautinę bendruomenę. Anot jo, Maskvos vadovas Vladimiras Putinas meluoja pasaulio lyderiams, o vienintelis būdas sustabdyti Kremliaus karo mašiną – ryžtinga jėga ir tvirta sąjungininkų parama, rašo „Unian“.

Zelenskis: Trumpas puikiai žino, kaip Rusija bando apgauti pasaulį (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Donaldas Trumpas puikiai supranta, kaip Rusija bando apgauti tarptautinę bendruomenę. Anot jo, Maskvos vadovas Vladimiras Putinas meluoja pasaulio lyderiams, o vienintelis būdas sustabdyti Kremliaus karo mašiną – ryžtinga jėga ir tvirta sąjungininkų parama, rašo „Unian“.

REKLAMA
0

„Putinas meluoja lyderiams, kurie vis dar su juo bendrauja, sakydamas, esą okupacinės pajėgos pasiekia tam tikrų tikslų. Tačiau jau ne vienerius metus jie priversti nuolat išgalvoti naujas priežastis, kodėl nustatyti terminai vis atidedami“, – pabrėžė V. Zelenskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Rusai tikrai serga karu“

Pasak jo, nepaisant šių faktų, Rusijos okupantai „vis tiek atsako tik naujais šturmo bandymais ir naujais smūgiais Ukrainos miestams, mūsų infrastruktūrai“.

REKLAMA
REKLAMA

„Jie tikrai serga karu. Ar juos galima išgydyti – klausimas. Vienintelis dalykas, galintis sustabdyti šį Rusijos karo virusą, yra jėga, ryžtingi sprendimai, tvirta pagalba“, – sakė V. Zelenskis.

REKLAMA

Jis pridūrė, kad apie tai kalbėjo Niujorke su daugeliu artimų partnerių, tarp jų ir su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

„Prezidentas Trumpas yra labai gerai informuotas apie padėtį fronte, apie tai, ką daro rusai ir kaip jie bando visus apgauti. Su Amerika kalbamės apie konkrečius dalykus, galinčius sustabdyti šį karą. Receptai yra. Svarbiausia, kad būtų įgyvendinta tai, dėl ko susitariame“, – pabrėžė Ukrainos vadovas.

Be to, V. Zelenskis pranešė, kad surengė Aukščiausiojo vado štabo posėdį, kuriame nurodė didinti sutartinių karių skaičių Ukrainos armijoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lukašenka nekreipia dėmesio į pasikeitusią Trumpo retoriką: „Kai kuriuos pasisakymus praleidžiame pro ausis“ (nuotr. SCANPIX)
Lukašenka nekreipia dėmesio į pasikeitusią Trumpo retoriką: „Kai kuriuos pasisakymus praleidžiame pro ausis“ (1)
Vengrija įniršo: Zelenskio kalbos apie vengrų dronus sulaukė aršios reakcijos (nuotr. SCANPIX)
Vengrija įniršo: Zelenskio kalbos apie vengrų dronus sulaukė aršios reakcijos (9)
Lukašenka svaidosi grasinimais Zelenskiui: „Bus dar blogiau“ (nuotr. SCANPIX)
Lukašenka svaidosi grasinimais Zelenskiui: „Bus dar blogiau“ (35)
Putino atstovas pripažino, kad Rusija net negalvoja apie paliaubas: įvardijo ir priežastį (nuotr. SCANPIX)
Maskva sureagavo į Zelenskio grasinimą atakuoti Kremlių: „Tai yra neatsakinga“ (19)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų