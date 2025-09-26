Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kinija

Kinija įspėja dėl grįžimo prie „Šaltojo karo mentaliteto“

2025-09-26 20:06 / šaltinis: ELTA
2025-09-26 20:06

Kinijos vyriausybės vadovas Li Qiangas įspėjo dėl grįžimo prie „Šaltojo karo mentaliteto“.

Kinijos vėliava BNS Foto

Kinijos vyriausybės vadovas Li Qiangas įspėjo dėl grįžimo prie „Šaltojo karo mentaliteto“.

Pasaulis įžengė į naują „turbulencijų ir transformacijos“ erą, sakė jis penktadienį savo kalboje JT Generalinėje Asamblėjoje Niujorke.

„Vėl reiškiasi vienašališkumas ir Šaltojo karo mentalitetas“, – įspėjo Li Qiangas. Tarptautinė tvarka, kuri buvo sukurta per praėjusius 80 metų, ir „kadais veiksminga tarptautinė sistema“ esą „nuolat trikdoma“. Žmonija „vėl atsidūrė kryžkelėje“, akcentavo Kinijos premjeras.

Neįvardydamas prezidento Donaldo Trumpo valdomų Jungtinių Valstijų, jis kritikavo „vienašališkas ir protekcionistines priemones, pavyzdžiui, muitų didinimą“ ir prekybos ribojimų įvedimą. Kinija tuo tarpu „nuolat atvėrinėjo savo duris pasauliui“, kalbėjo Li Qiangas.

Vykdydamas savo agresyvią muitų politiką, D. Trumpas praėjusiais mėnesiais daugybei prekybos partnerių įvedė muitus, kai kuriems – labai didelius.

