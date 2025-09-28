Kalendorius
Rugsėjo 28 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis: Rusija į Ukrainą paleido beveik 500 kovinių dronų ir per 40 raketų

2025-09-28 12:03 / šaltinis: ELTA
2025-09-28 12:03

Rusija į Ukrainos miestus paleido beveik 500 kovinių dronų ir daugiau kaip 40 raketų, įskaitant hipergarsines „Kinžal“. Kyjive žuvo keturi žmonės. Įvairiose šalies dalyse iš viso sužeista mažiausiai 40 žmonių, tinkle „Facebook“ rašė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Volodymyras Zelenskis. Andrius Ufartas/ELTA

„Daugiau kaip 12 valandų truko masinė rusų ataka prieš Ukrainą. Žvėriški smūgiai, sąmoningas ir tikslingas teroras prieš įprastus miestus – beveik 500 kovinių dronų ir daugiau  kaip 40 raketų, įskaitant „Kinžal“ tipo hipergarsines. Ryte vėl rusų ir iraniečių „Shahed“ dronai mūsų danguje“, – teigiama įraše.

Priešas daugiausiai taikėsi į Kyjivą ir aplinkinius regionus, Zaporižios, Chmelnyckio, Sumų ir Odesos sritis. Sostinėje apgadintas Kardiologijos cento pastatas bei gyvenamieji namai.

„Kyjive žuvo keturi žmonės, įskaitant 12 metų mergaitę. Reiškiu nuoširdžią savo  užuojautą artimiesiems. Šiuo  metu žinoma apie iš viso 40 sužeistųjų įvairiuose regionuose, įskaitant vaikus“, – teigė V. Zelenskis.

„Ši piktavališka ataka surengta faktiškai baigiantis Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijai. Tokiu būdu Rusija parodo savo tikrąją poziciją. Maskva nori tęsti kovą ir žudymą, todėl nusipelno tik griežčiausio pasaulio spaudimo“, – tęsė V. Zelenskis. Jis paskelbė apie atsakomuosius smūgius, kuriais bus siekiama atimti iš Rusijos galimybę užsidirbti pinigų iš neteisėtų šaltinių, pavyzdžiui, šešėlinio laivyno, ir priversti Putiną sėsti prie derybų stalo.

„Kiekvienas, kas nori taikos, turi paremti JAV prezidento Trumpo pastangas ir sustabdyti bet kokį importą iš Rusijos“, – pabrėžė V. Zelenskis.

