Ukraina: sankcijos silpnina Rusijos įtaką Lotynų Amerikoje

„Vadinamoji Primakovo doktrina, pavadinta pagal buvusį užsienio reikalų ministrą ir premjerą Jevgenijų Primakovą, kuri numatė bendradarbiavimo su regiono šalimis plėtrą, šiuo metu įgyvendinama tik simboliniais gestais – delegacijų vizitais, studentų mainais ar antraeilių atstovų susitikimais. Svarbiausios Rusijos partnerės lieka Kuba, Nikaragva ir Venesuela – šalys, kurios palaikė glaudžius santykius dar sovietiniais metais“, – pabrėžiama ataskaitoje.
Europos sankcijų politika taip pat neigiamai atsiliepė kariniam-techniniam bendradarbiavimui. Rusija dešimtmečius tiekė į regioną sovietinius ginklus. Tačiau karas Ukrainoje išsekino jų atsargas.
Pastaraisiais metais, anot žvalgybos, nefiksuota didesnių ginkluotės siuntų.
Regione esą vis aktyviau veikia Iranas ir Kinija. Iranas didina ginklų eksportą, o Kinija plečia mokslinį ir karinį bendradarbiavimą.
