Vėl įsigaliojo branduolinės sankcijos Iranui

Dabar vėl galiojančios priemonės, be kita ko, apima bendrą ginklų embargą, tolesnio urano sodrinimo draudimą bei daugybę sankcijų prieš atskirus asmenis ir organizacijas. Ginklų embargas reiškia, jog draudžiama tiekti ginklus ir įrangą sankcionuojamai šaliai. Iranas pagrasino griežtą reakcija, jei sankcijos bus atnaujintos.
Vokietija, Prancūzija ir Didžioji Britanija rugpjūčio pabaigoje aktyvavo vadinamąjį „Snapback“ mechanizmą. Tai reiškė, kad Iranui, jei jis nesilaikys savo 2015 m. pasirašytos branduolinės sutarties įsipareigojimų, vėl grės ankstesnės sankcijos. Sutartį tada dar pasirašė JAV, Rusija ir Kinija.
Susitarimas numatė Irano urano sodrinimo apribojimą iki ne daugiau kaip 3,67 proc. bei griežtą kontrolę, kad Iranas negalėtų pasigaminti branduolinės bombos. Mainais šaliai turėjo būti atšauktos sankcijos.
Tačiau JAV prezidentui Donaldui Trumpui susitarimas, kurį, be kita ko, išsiderėjo jo pirmtakas Barackas Obama, nuo tada buvo krislas akyje. 2018 m. D. Trumpas vienašališkai pasitraukė iš sutarties ir įvedė Iranui naujas ir griežtesnes sankcijas. Tada ir Iranas palaipsniui ėmė nepaisyti sutartyje numatytų savo įsipareigojimų. Jau kelerius metus sutartis buvo faktiškai nevykdoma. Todėl Teheranas sankcijų atnaujinimą vadino neteisėtu. Derybos žlugo.
Vokietija, Didžioji Britanija ir Prancūzija dabar įspėjo Iraną dėl eskalacijos branduoliniame ginče.
„Primygtinai raginame Iraną atsisakyti bet kokių eskaluojančių priemonių ir vėl laikytis savo teisiškai įpareigojančių priemonių, – naktį bendrame pareiškime pabrėžė minėtų trijų šalių užsienio reikalų ministrai. – JT sankcijų grąžinimas nėra diplomatijos pabaiga“.
Ir JAV užsiminė apie naujas derybas su Iranu. Valstybės sekretorius Marco Rubio sakė, jog D. Trumpas akcentavo, kad diplomatija ir toliau išlieka vienas variantų. „Sutartis lieka geriausias rezultatas Irano žmonėms ir pasauliui“, – sakė jis. Kad tai galėtų įvykti, Iranas esą turi sutikti su tiesioginėmis derybomis.
Prieš kelias dienas aukščiausiasis Irano lyderis ajatola Ali Khamenei atmetė galimus pokalbius su JAV ir apkaltino D. Trumpą nenorint rimtų derybų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!