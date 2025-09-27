Kalendorius
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Irano atstovas: JAV reikalavo perduoti visą prisodrintą uraną mainais į sankcijų atidėjimą

2025-09-27 15:10 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-09-27 15:10

Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas šeštadienį pareiškė, kad Vašingtonas pareikalavo, jog Teheranas atiduotų visą savo prisodrintą uraną mainais į trijų mėnesių sankcijų atidėjimą, pabrėždamas, kad toks prašymas yra nepriimtinas.

Donaldas Trumpas, Ali Khamenei (nuotr. SCANPIX)

Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas šeštadienį pareiškė, kad Vašingtonas pareikalavo, jog Teheranas atiduotų visą savo prisodrintą uraną mainais į trijų mėnesių sankcijų atidėjimą, pabrėždamas, kad toks prašymas yra nepriimtinas.

REKLAMA
1

Prieš išvykdamas į Iraną, prezidentas žurnalistams Niujorke sakė, kad JAV „nori, jog mes perduotume jiems visą savo prisodrintą uraną, o mainais suteiktų trijų mėnesių sankcijų atidėjimą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai jokiu būdu nepriimtina“, – pabrėžė M. Pezeshkianas. 

Žiniasklaida: Iranas konsultacijoms iškvietė savo ambasadorius JK, Vokietijoje ir Prancūzijoje

Irano valstybinė žiniasklaida nurodė, kad Teheranas konsultacijoms iškvietė savo ambasadorius Jungtinėje Karalystėje (JK), Vokietijoje ir Prancūzijoje. 

REKLAMA
REKLAMA

Apie tai pranešta po to, kai paaiškėjo, jog šeštadienį po dešimtmečio pertraukos veikiausiai bus atnaujintos griežtos Jungtinių Tautų (JT) sankcijos Iranui dėl jo branduolinės programos.

REKLAMA

„Po neatsakingų trijų Europos šalių veiksmų atkuriant panaikintas JT Saugumo Tarybos rezoliucijas, Irano ambasadoriai Vokietijoje, Prancūzijoje ir Jungtinėje Karalystėje buvo iškviesti į Teheraną konsultacijoms“, – pareiškė Irano valstybinė žiniasklaida. 

Prancūzija, Jungtinė Karalystė (JK) ir Vokietija – vadinamosios E3 valstybės – teigia, kad Iranas iš esmės nevykdo savo įsipareigojimų pagal 2015 metų branduolinį susitarimą, dar vadinamą Bendruoju išsamių veiksmų planu (JCPOA), kuriuo siekiama užkirsti kelią Teheranui įgyti branduolinį ginklą.

REKLAMA
REKLAMA

Todėl jos inicijavo vadinamąjį grįžimo į pradinę padėtį (angl. snapback) mechanizmą, pagal kurį prieš dešimtmetį sustabdytos sankcijos vėl įsigaliotų šeštadienį.

Šios Europos valstybės inicijavo ekonominių sankcijų atnaujinimo procesą, pareikalavusios, kad Teheranas atšauktų virtinę veiksmų, kurių ėmėsi po to, kai birželį Izraelis ir Jungtinės Valstijos subombardavo Irano branduolinius objektus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jei paskutinę minutę nebus pasiektas joks susitarimas su Iranu, po dešimtmečio pertraukos sankcijos įsigalios 20 val. Niujorko (sekmadienį 3 val. Lietuvos) laiku.

Šios sankcijos bus taikomos įmonėms, organizacijoms ir asmenims, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai prisideda prie Irano branduolinės programos ar balistinių raketų kūrimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų