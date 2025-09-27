Irano atstovas: JAV reikalavo perduoti visą prisodrintą uraną mainais į sankcijų atidėjimą

Prieš išvykdamas į Iraną, prezidentas žurnalistams Niujorke sakė, kad JAV „nori, jog mes perduotume jiems visą savo prisodrintą uraną, o mainais suteiktų trijų mėnesių sankcijų atidėjimą“.
„Tai jokiu būdu nepriimtina“, – pabrėžė M. Pezeshkianas.
Žiniasklaida: Iranas konsultacijoms iškvietė savo ambasadorius JK, Vokietijoje ir Prancūzijoje
Irano valstybinė žiniasklaida nurodė, kad Teheranas konsultacijoms iškvietė savo ambasadorius Jungtinėje Karalystėje (JK), Vokietijoje ir Prancūzijoje.
Apie tai pranešta po to, kai paaiškėjo, jog šeštadienį po dešimtmečio pertraukos veikiausiai bus atnaujintos griežtos Jungtinių Tautų (JT) sankcijos Iranui dėl jo branduolinės programos.
„Po neatsakingų trijų Europos šalių veiksmų atkuriant panaikintas JT Saugumo Tarybos rezoliucijas, Irano ambasadoriai Vokietijoje, Prancūzijoje ir Jungtinėje Karalystėje buvo iškviesti į Teheraną konsultacijoms“, – pareiškė Irano valstybinė žiniasklaida.
Prancūzija, Jungtinė Karalystė (JK) ir Vokietija – vadinamosios E3 valstybės – teigia, kad Iranas iš esmės nevykdo savo įsipareigojimų pagal 2015 metų branduolinį susitarimą, dar vadinamą Bendruoju išsamių veiksmų planu (JCPOA), kuriuo siekiama užkirsti kelią Teheranui įgyti branduolinį ginklą.
Todėl jos inicijavo vadinamąjį grįžimo į pradinę padėtį (angl. snapback) mechanizmą, pagal kurį prieš dešimtmetį sustabdytos sankcijos vėl įsigaliotų šeštadienį.
Šios Europos valstybės inicijavo ekonominių sankcijų atnaujinimo procesą, pareikalavusios, kad Teheranas atšauktų virtinę veiksmų, kurių ėmėsi po to, kai birželį Izraelis ir Jungtinės Valstijos subombardavo Irano branduolinius objektus.
Jei paskutinę minutę nebus pasiektas joks susitarimas su Iranu, po dešimtmečio pertraukos sankcijos įsigalios 20 val. Niujorko (sekmadienį 3 val. Lietuvos) laiku.
Šios sankcijos bus taikomos įmonėms, organizacijoms ir asmenims, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai prisideda prie Irano branduolinės programos ar balistinių raketų kūrimo.
