TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Vance‘as: Rusija atsisako dalyvauti derybose dėl karo Ukrainoje užbaigimo

2025-09-28 19:47 / šaltinis: ELTA
2025-09-28 19:47

JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as duodamas interviu televizijos kanalui „Fox News“ pabrėžė, kad Rusija atsisako dalyvauti bet kokio formato derybose, kuriomis siekiama nutraukti karą prieš Ukrainą.

J. D. Vance‘as (nuotr. SCANPIX)

J. D. Vance‘as pridūrė, kad nors JAV toliau atkakliai siekia taikos, deja, bet rusai pastarosiomis savaitėmis atsisakinėja dalyvauti bet kokiuose dvišaliuose ar trišaliuose susitikimuose.

„Jie [rusai] atsisako dalyvauti dvišaliuose susitikimuose su ukrainiečiais, atsisako dalyvauti trišaliuose susitikimuose su prezidentu ar kitais administracijos nariais, kurie galėtų susitikti su rusais ir ukrainiečiais“, – pažymėjo viceprezidentas.

Jis pabrėžė, kad nuo pat prezidento Donaldo Trumpo administracijos darbo pradžios JAV pozicija buvo aktyviai siekti taikos.

„Žūsta daug žmonių. Jie [rusai] neturi kuo pasigirti. Kiek dar žmonių jie nori prarasti? Kiek dar žmonių jie yra pasirengę nužudyti dėl labai mažų užimtų žemės plotų, jei tokių iš viso yra? Atsakymas: tikėkimės, kad ne tiek daug. Mūsų požiūris šiuo atžvilgiu yra toks: mes ir toliau dirbsime vardan taikos ir tikimės, kad rusai iš tikrųjų atsibus ir atsižvelgs į tikrovę vietoje“, – apibendrino J. D. Vance‘as.

Kaip pranešė „Ukrinform“, JAV prezidentas pareiškė, kad, atsižvelgiant į dabartinę Rusijos padėtį, Ukraina yra pajėgi susigrąžinti visas agresorės užgrobtas teritorijas.

