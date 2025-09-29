Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijos ministras pirmininkas sveikina Moldovos rinkimų rezultatus

2025-09-29 11:22 / šaltinis: BNS
2025-09-29 11:22

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pirmadienį šiltai pasveikino Moldovos prezidentę Maią Sandu ir jos proeuropietišką partiją su pergale rinkimuose, sakydamas, kad demokratija buvo apsaugota nuo Rusijos kišimosi.

Donaldas Tuskas (nuotr. SCANPIX)

„Reikėjo tikros moldavų tautos ir asmeninės Maios Sandu drąsos, kad būtų laimėti šie rinkimai", – socialiniuose tinkluose sakė D. Tuskas.

0

„Reikėjo tikros moldavų tautos ir asmeninės Maios Sandu drąsos, kad būtų laimėti šie rinkimai“, – socialiniuose tinkluose sakė D. Tuskas.

„Jūs ne tik išgelbėjote demokratiją ir išlaikėte europietišką kursą, bet ir sustabdėte Rusiją, bandančią perimti viso regiono kontrolę. Gera pamoka mums visiems“, – sakė D. Tuskas.

Kandidatė į ES nares, besiribojanti su Ukraina ir turinti prorusišką separatistinį regioną, jau seniai yra atsidūrusi kryžkelėje dėl to, ar glaudžiau bendradarbiauti su Briuseliu, ar palaikyti sovietmetį menančius santykius su Maskva.

Tačiau pirmadienio rytą suskaičiavus 99,5 proc. sekmadienio rinkimuose atiduotų balsų paaiškėjo, jog nuo 2021 metų valdžioje esanti M. Sandu Veiksmo ir solidarumo partija (PAS) surinko 50,03 proc. balsų ir gerokai aplenkė antroje vietoje likusį prorusišką Patriotinį bloką, kuris gavo 24,26 proc. balsų.

