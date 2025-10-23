Išgirdęs apie atsistatydinusią Šakalienę garsus Lietuvos menininkas žodžių į vatą nevyniojo: „Tik dabar supratau“

Kaip teigė D. Šakalienė, vasarą Finansų ministerija Krašto apsaugos ministerijai siūlė biudžetą, nesiekiantį nė 4 proc. BVP, o spalio 1-ąją – nesiekantį 5 proc. BVP.
Svarbu paminėti, kad tuo metu dirbo kitas premjeras ir finansų ministras – atitinkamai Gintautas Paluckas ir Rimantas Šadžius.
Į tokias žinias sureagavo ir garsus menininkas A. Kriščiūnas. Šis pripažino, kad anksčiau dėl D. Šakalienės klydo.
Socialiniame tinkle Facebook jis rašė:
„Dovilei asmeniškai esu prikalbėjęs daug skaudžių dalykų.
Vis kaltinau ją dėl pražūtingos socdemų koalicijos su kremline dešra.
Ir tik dabar supratau, į kokį pragarą ji pakliuvusi: ta koalicija ne tik klaikiai smirda žemaitaičio vėmalais. Tai tiesiog melų ir veidmainystės maišas.
Dovilė Šakalienė bandė atstovėti už mus visus. Neįsivaizduoju, kiek sveikatos jai tai kainavo. O kai pirštu parodė į begėdiškai meluojantį „sovietinį vaiką“ – iškart tapo „nepatikima“.
Ačiū, Dovile, kad buvai tokia stipri.“
Pateikė atstatydinimą
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad premjerė Inga Ruginienė pateikė prezidentui krašto apsaugos ministrės D. Šakalienės atstatydinimą. Tai ji padarė per susitikimą su šalies vadovu trečiadienį ryte.
„Šiandien įgarsinau, kad teikiu krašto apsaugos ministrės atstatydinimą prezidentui. Tai buvo įgarsinta žodžiu ir iš karto po to atkeliaus ir raštiškas mano teikimas“, – pranešė premjerė.
„Matyt, taip jau aplinkybės dėlioja, kad turime priimti kad ir labai skaudžius sprendimus, bet negaliu leisti, kad ypatingai tokioje svarbioje srityje vyktų tam tikri nesusipratimai ir nesklandumai“, – kalbėjo ji.
I. Ruginienė buvo paprašyta trumpai įvardyti, kodėl jos bendrapartietė D. Šakalienė nebetinka kaip krašto apsaugos ministrė. Premjerė pateikė tris priežastis.
„Pirmas – tai yra melas. Visada sakiau, kad atvirumas atidarys bet kokias duris“, – kalbėjo I. Ruginienė.
„Tikrai negaliu susitaikyti su tuo, kad yra meluojama“, – pridūrė ji.
Įtampas padidino praėjusią savaitę iškilusi informacija, neva bus teikiamas mažesnis gynybos biudžetas nei buvo žadėta. Tokią informaciją išplatino kai kurie apžvalgininkai ir žurnalistai, nurodę, kad tokius duomenys jiems esą pateikė patikimi šaltiniai.
Vėliau paaiškėjo, kad neseniai Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) įvyko vidinis susitikimas su nuomonės formuotojais, dar vadinamas off the record. D. Šakalienė teigė apie jį nežinojusi, bet reikia suprasti, kad ministerijoje dažniausiai niekas nevyksta be ministro žinios.
Vadinasi, arba D. Šakalienė žinojo apie nuomonės formuotojams suteikiamą jautrią informaciją dėl lėšų gynybai, arba, jei ji apie susitikimą nežinojo (mat tomis dienomis buvo išvykusi su vizitu), tai reikštų, kad ministerijoje tvyro nesusikalbėjimas tarp darbuotojų.
„Antras dalykas, man labai svarbu, kaip darbuotojai jaučiasi komandoje. Esu iš tokios srities atėjusi ir girdžiu jų balsą“, – tęsė I. Ruginienė.
Paaiškėjus, kad I. Ruginienė prarandą pastiikėjimą D. Šakaliene, į viešumą pradėjo kilti anoniminiai buvusių ir esamų KAM darbuotojų pasakojimai apie prastą atmosferą ministerijoje ir neva valdingą D. Šakalienės elgesį.
„Trečias dalykas susideda iš įvairių smulkmenų. Tiesiog noriu pasakyti, kad tikrai tie įvykiai, kurie per pastarąsias savaites atėjo, buvo tik paskutinis akcentas. Bet tam tikri dalykai bendro seniau. Ir, matyt, atėjo šitas sprendimas greičiau, gali būti, kad jis buvo neišvengiamas“, – tikino ministrė pirmininkė.
Laikinai D. Šakalienę pavaduos vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!