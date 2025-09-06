Menininkas Algis Kriščiūnas dalijasi džiugia žinia

„Ši paroda išskirtinė tuo, kad darbai bus didžiuliai. Žmonės gali stovėti šalia ir jaustis tarsi patys patekę į paveikslo vidų“, – sako menininkas. Iš viso parodoje Šiauliuose bus pristatyta dešimt A. Kriščiūno darbų. Nors jie sukurti anksčiau, parodai „Akropolyje“ kūriniai buvo atspausdinti didesniu formatu, kad atskleistų maksimalią vaizdų jėgą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Dažniausiai tapau 1,5–2 metrų dydžio paveikslus, o šie – net keturis kartus didesni. Jau pats kūrybos procesas tokiu masteliu veikia kitaip. Kurdamas mažesnius paveikslus, jaučiuosi it užsiimčiau rankdarbiais, tokia kūryba veikia kaip terapija. O didelių paveikslų kūrybos procesas labiau veikia ekspresyviai, į juos įdedu daugiau vidinės energijos. Pabaigus tokį darbą, jaučiuosi lyg nubėgęs maratoną, išsekęs iki paskutinio siūlo – ir fiziškai, ir emociškai“, – pasakoja A. Kriščiūnas.
Pasak menininko, įprastai vienam paveikslui sukurti prireikia apie 10 dienų. Jei kūrybos metu ištinka kūrybinė krizė, A. Kriščiūnas įkvėpimo ieško gamtoje.
„Įkvėpimas yra toks dalykas, kurio nereikia laukti – reikia priversti, kad jis ateitų. Jei lauksi, gali pralaukti visą gyvenimą, o jis taip ir nepasirodys. Aš žiūriu į kūrybą kaip į darbą: reikia eiti ir daryti, net jei tą dieną visiškai nesinori. Jei ištinka kūrybinė krizė, išeinu į kalnus ir ten bastausi. Žiūrėk, po pusdienio jau turiu idėją ar atsakymą, vizualinį sprendimą ir grįžęs galiu toliau kurti, jausdamas kūrybinį džiaugsmą“, – teigia A. Kriščiūnas, kasmet sukuriantis bent 50 naujų kūrinių.
Įkvėpimo menininkas taip pat randa ir knygose – itin mėgsta psichologinio, savianalizės pobūdžio grožinę literatūrą. Jo teigimu, skaitymas yra pagrindinis ir gražiausias iš visų menų, lavinantis žmogaus vaizduotę.
„Skaitydamas knygą pats kuri personažus, esi režisierius – įsivaizduoji, kokia aplinka, kaip atrodo herojai, ką jie jaučia. Visa tai vyksta tavo vaizduotėje. Manau, kad skaityti privaloma visiems – tai nuostabi dirva bet kokiam kūrėjui“, – sako A. Kriščiūnas.
Bendraus su parodos lankytojais
Į Šiaulius atvežama A. Kriščiūno paroda „Akimirka, kurią vadiname gyvenimu“ kviečia susimąstyti apie pačią buvimo esmę – laikinumą ir gyvenimo trapumo grožį. „Tai kvietimas ne tik egzistuoti, bet iš tiesų gyventi. Neatidėlioti džiaugsmo rytojui, rinktis gyvenimą vėl ir vėl“, – teigia autorius.
Parodos atidaryme Šiaulių „Akropolyje“ rugsėjo 6 d. 13 val. dalyvaus pats autorius. „Man bendravimas su lankytojais yra esminis – aš matau, kaip juos veikia mano kūryba. Noriu, kad žmonės ne tik pajustų estetinę kūrybos vertę, bet ir atrastų drąsos gyventi stipriau ir drąsiau, nebijoti žaisti, džiaugtis gyvenimu“, – sako A. Kriščiūnas.
Nors menininkas jau daugiau nei dešimtmetį gyvena Fuerteventūroje, Ispanijos saloje Atlanto vandenyne, kiekvieną vasarą grįžta į Lietuvą. Čia daugiau laiko skiria ne kūrybai, o bendravimui.
„Mano namai yra Lietuva. Čia aš pasikraunu, čia daug bendrauju – rengiu koncertus, diskusijas, susitikimus. Tuo metu daugiau laiko skiriu ne kūrybai, o žmonėms. Aš save išdalinu, bet kartu ir pats įsikraunu“, – pasakoja A. Kriščiūnas.
Menininko A. Kriščiūno paroda Šiaulių „Akropolyje“ veiks antrame prekybos ir pramogų centro aukšte, šalia restorano „Can Can pizza“, iki spalio 5 d. Vėliau paroda bus perkelta į Klaipėdos „Akropolį“.
