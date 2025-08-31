Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
TV3 naujienos > Užsienis

Keisčiausi rekordai renkami jau 70 metų: ilgiausia nosis – tik vienas jų

2025-08-31 20:52
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-31 20:52

Garsiausiai pasaulyje rekordų knygai – „Guinness World Records“ sukanka 70 metų. Šioje knygoje, kurią sukurti kadaise įkvėpė ginčas, koks paukštis yra greičiausias, šiandien įregistruota dešimtys tūkstančių įvairiausių pasiekimų – nuo ilgiausios nosies iki greičiausio česnako pjaustymo.

Garsiausiai pasaulyje rekordų knygai – „Guinness World Records“ sukanka 70 metų. Šioje knygoje, kurią sukurti kadaise įkvėpė ginčas, koks paukštis yra greičiausias, šiandien įregistruota dešimtys tūkstančių įvairiausių pasiekimų – nuo ilgiausios nosies iki greičiausio česnako pjaustymo.

0

Atrodytų, kas sieja kiną, kuris eidamas rankomis paskui save tempia raudoną automobilį su britų ekstremalu, kuris šoka beveik iš 80 metrų aukščio galva žemyn, kad pamirkytų sausainį arbatos puodelyje? Jų vardai vienas šalia kito puikuojasi „Guinness“ rekordų knygoje. Ši knyga, kurioje registruojami keisčiausi ir smagiausi žmonijos pasiekimai, švenčia 70-metį.

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

Per tą laiką rekordų ekspertai surado ir žmogų ilgiausia nosimi – tai Turkijos gyventojas, kurio uoslės organas siekia beveik 9 centimetrus. Buvo nustatytas žmogus, kuris per pusę minutės supjausto daugiausiai česnako skiltelių. Supažindinti aukščiausias ir žemiausias pasaulio vyrai, o taip pat surengtas susitikimas šioms merginoms – jų ūgis skiriasi 1,5 metro.

Greičiausio pasaulyje vežimėlio kūrėjas sako, kad patekimas į rekordų knygą jam buvo ne šiaip smagus faktas biografijoje.

„Kad ir kaip keistai ar beprotiškai tai skambėtų, tai suteikia socialinės reikšmės. Visi mėgsta pasaulio rekordus ir jei kažką darai dėl rekordo, žmonės tiesiog nori tau padėti ir palaiko“, – Colin Furze, greičiausio vežimėlio pasaulyje kūrėjas:

Keisti rekordai pradėti fiksuoti tuomet, kai britų alaus daryklos „Guinness“ savininkas susimąstė – kuris paukštis pasaulyje greičiausias? Tam, kad išspręstų šią mįslę, teko samdyti faktų rinkimo agentūros specialistus. Būtent jie pradėjo rašyti pirmąją rekordų knygą, kuri išpopuliarėjo ir iki šiol neprarado savo žavesio.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:

