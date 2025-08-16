Ji dažnai pasakoja apie sunkumus, su kuriais susidūrė augdama su tokiais kūno išskirtinumais. Vis tik jai tai nesutrukdė jai pasiekti sėkmės, rašoma thesun.co.uk.
Kas yra Annie Hawkins-Turner?
A. Hawkins-Turner, gimusi 1956 m. gruodžio 22 d., yra fetišo modelis iš Atlantos, Džordžijos valstijos (JAV). Savo darbui ji pasirinko sceninį vardą Norma Stitz.
Ji buvo ištekėjusi už 20 metų vyresnio oro pajėgų pareigūno Alleno Turnerio, kuris mirė 2005 m. Jos vyras paskatino Annie išnaudoti savo kūno privalumus – ji sukūrė interneto svetainę, kuri pritraukė daugybę lankytojų.
Per laiką ji surinko daugiau nei milijoną prenumeratorių ir uždirbdavo apie 40 tūkst. svarų sterlingų (46 210 eurų) per metus.
Annie augina du vaikus, tačiau dėl savo sveikatos būklės nė vieno negalėjo maitinti krūtimi.
Tituluota didžiausios krūtinės savininke
Annie yra Gineso pasaulio rekordininkė pagal didžiausių natūralių krūtų kategoriją. Ji nešioja tik elastingas sukneles ir liemenėlę dėvėti atsisako.
A. Hawkins-Turner krūtys yra 102ZZZ dydžio, kiekviena jų sveria po 30 kg. Krūtinė pradėjo augti, kai jai buvo vos penkeri, o devynerių ji jau dėvėjo 36D dydžio liemenėlę.
„Kai buvau paauglė, man buvo sunku susitaikyti su tuo, kad mano krūtys vis augo ir augo, – pasakojo ji. – Galiausiai man buvo diagnozuota gigantomastija – liga, dėl kurios krūtų audiniai auga progresyviai, todėl jos didėja iki šiol.“
Gydytojai rekomendavo krūtų mažinimo operaciją, tačiau Annie atsisakė:
„Nenoriu kištis į gamtos reikalus. Kai mano krūtys augo, kartu stiprėjo ir nugaros raumenys, kurie jas palaiko.“
Dėl krūtų sulaukia patyčių
Nepaisant to, kad būtent krūtinė suteikė jai finansinę sėkmę – leido išleisti vaikus į koledžą ir gyventi patogiai – Annie kasdien susiduria su patyčiomis.
2011 m. laidoje „This Morning“ ji pasakojo: „Kai išeinu iš namų, visada galvoju, kas šiandien mane užsipuls. Kiekvieną dieną sutinku žmonių, kurie tyčiojasi be jokios priežasties.
Esu žmogus kaip ir visi kiti – tik palaiminta kitaip. Tai ypač blogai paveikė mano sūnų, nes žmonės į jį žiūri su pašaipa.“
Ji prisiminė, kad patyčias patyrė jau vaikystėje, kai anksti pradėjo nešioti liemenėlę:
„Nežinau, kokio dydžio buvo krūtinė – tiesiog didelė. Atsimenu, kad liemenėlės buvo medvilninės, o krūtys išsikišusios kaip futbolo kamuoliai.
Supratau, kad esu kitokia. Vaikai yra vieni blogiausių, kai kalba pasisuka apie kitų erzinimą – manę labai dažnai erzindavo.“
