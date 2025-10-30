Per Rusijos dronų ir raketų smūgius Ukrainoje sužeista 11 žmonių

Ukrainos pietrytinėje Zaporižios srityje regioninės karinės administracijos vadovas pranešė, kad Rusija per atakas nusitaikė į gyvenamuosius pastatus.
„Per priešo puolimą prieš Zaporižią sužeistų žmonių skaičius išaugo iki 11“, – platformoje „Telegram“ teigė Ivanas Fedorovas.
„Tarp sužeistųjų yra šeši vaikai – trys mergaitės ir trys berniukai. Vaikams nuo 3 iki 6 metų“, – pridūrė jis.
Ukrainos energetikos ministrė Svitlana Hrinčuk pranešė, kad „Rusija vėl vykdo didelio masto raketų ir dronų smūgį Ukrainos energetikos infrastruktūrai“.
„Kai tik bus įmanoma, gelbėtojai, komunalinių paslaugų atkūrimo komandos ir energetikos specialistai pradės šalinti išpuolio padarinius, atkurti elektros tiekimą ir vertinti žalą“, – feisbuke parašė ji.
Dėl išpuolio daugelyje Ukrainos sričių buvo įvestas avarinis elektros tiekimo nutraukimas, pranešė nacionalinė elektros tinklų operatorė „Ukrenerho“.
Tuo metu Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad per naktį numušė 170 ukrainiečių dronų, 48 jų – su Ukraina besiribojančioje Rusijos Briansko srityje, o devynis – Maskvos regione, kur šeši dronai skrido sostinės link.
Tęsdama 2022 metų vasarį pradėtą plataus masto invaziją, Rusija nuolat rengia dronų ir raketų atakas, ypač prieš Ukrainos energetikos tinklus.
Ukraina vis dažniau atsako smūgiais, nukreiptais į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir kitą energetikos infrastruktūrą.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) nuo sausio, kai grįžo į Baltuosius rūmus, bando pasiekti Rusijos ir Ukrainos susitarimą, tačiau jo pastangos užbaigti karą kol kas nedavė didelės pažangos.
