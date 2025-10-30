Aliarmas Lenkijoje: pakelti naikintuvai

„Dėl Rusijos Federacijos atakos prieš objektus, esančius Ukrainos teritorijoje, Lenkijos ir sąjungininkų oro pajėgos pradėjo operacijas mūsų oro erdvėje“, – pranešė Ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadavietė.
„Vadovaujantis galiojančiomis procedūromis, ginkluotųjų pajėgų operatyvinis vadas mobilizavo visas turimas pajėgas ir išteklius. Buvo išsiųstos budinčios naikintuvų poros ir ankstyvojo perspėjimo lėktuvai, o antžeminės oro gynybos ir radaro žvalgybos sistemos buvo pervestos į aukštą parengties būseną“, – praneša vadavietė.
Šios priemonės yra prevencinės ir skirtos oro erdvės saugumui užtikrinti ir apsaugoti.
❗️ Uwaga. W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ… pic.twitter.com/tRMOUe74UgREKLAMAREKLAMA— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 30, 2025
Rusija atakavo Ukrainą
Rusija ketvirtadienio rytą masiškai puolė Ukrainą, skelbia UNIAN. Rusai panaudojo dronus, raketas.
Ukrainos Energetikos ministerija pranešė, kad Rusija atakuoja Ukrainos energetikos infrastruktūrą, daugelyje Ukrainos regionų nutrauktas elektros tiekimas.
„Kai tik bus įmanoma, gelbėtojai, remonto brigados ir energetikai pradės likviduoti atakos padarinius, atkurti elektros tiekimą ir vertinti nuostolius“, – teigiama pranešime.
Zaporižioje rusai pataikė į bendrabutį, nukentėjusiųjų – 11, šeši iš jų yra vaikai.
Zaporižios regiono administracijos vadovas Ivanas Fedorovas skelbia, kad buvo sunaikinti keli aukštai.
Ivano-Frankivsko meras Ivanas Marcinkivas pranešė, kad smogta energetinei infrastruktūrai, todėl gali būti elektros tiekimo sutrikimų.
Kyjivo srityje nukentėjo 36 metų moteris. Dėl veido, delnų nudegimų, supjaustymų ji paguldyta į vietos ligoninę.
„Ukrzaliznytsia“ praneša, kad dėl apšaudymo Mykolajivo srityje nutrūko elektros tiekimas, dėl to vėluoja keletas traukinių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!