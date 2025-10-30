„Košmariškas puolimas“: auga aukų Zaporižioje skaičius, iš griuvėsių ištrauktas dar vienas kūnas

Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Ivanas Fiodorovas.
Rusija pareiškė, kad naujausi jos ginklų bandymai nėra branduoliniai
Rusija ketvirtadienį pareiškė, kad jos neseniai atlikti ginklų bandymai nebuvo branduoliniai, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas nurodė Jungtinėse Valstijose atnaujinti branduolinius bandymus.
„Tai jokiu būdu negali būti interpretuojama kaip branduolinis bandymas“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, turėdamas omenyje pastarosiomis dienomis Rusijos atliktus dviejų ginklų, galinčių nešti branduolinę galvutę, bandymus.
Zelenskis: Rusija per naktinę ataką prieš Ukrainą paleido daugiau nei 650 bepiločių orlaivių ir 50 raketų
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija per dar vieną didelio masto kombinuotą ataką prieš Ukrainą panaudojo daugiau nei 650 bepiločių orlaivių ir virš 50 įvairaus tipo raketų. Kaip informuoja „Ukrinform“, Ukrainos lyderis apie tai pranešė tinkle „Telegram“.
„Daugelyje mūsų regionų po praėjusią naktį surengtos Rusijos atakos vis dar vyksta avarinės ir gelbėjimo operacijos. Tai buvo kompleksinis, kombinuotas smūgis: priešas panaudojo daugiau nei 650 bepiločių orlaivių ir daugiau kaip 50 įvairaus tipo raketų, įskaitant balistines ir aerobalistines. Daugelis jų buvo numuštos, bet, deja, buvo ir pataikymų“, – pažymėjo V. Zelenskis.
Pasak jo, Zaporižioje buvo apgadinti gyvenamieji pastatai, be to, buvo sunaikintas bendrabutis.
„Pranešama, kad per šį smūgį buvo sužeista dešimtys žmonių, įskaitant penkis vaikus. Deja, du žmonės žuvo. Reiškiu užuojautą jų šeimoms ir artimiesiems. Gelbėjimo operacijos tęsiamos. Ladyžyne buvo sunkiai sužeistas septynerių metų berniukas. Taip pat būta daugybės žiaurių smūgių, nukreiptų prieš energetikos objektus ir civilių gyvenimą regionuose – Vinycios, Kyjivo, Mykolajivo, Čerkasų, Poltavos, Dnipropetrovsko, Černihivo, Sumų, Ivano Frankivsko ir Lvivo srityse. Vietoje dislokuotos visos reikiamos tarnybos. Reikia dėti visas pastangas siekiant kuo greičiau atkurti elektros ir vandens tiekimą visur, kur jis buvo sutrikdytas“, – sakė prezidentas.
V. Zelenskis akcentavo, kad Rusija tęsia savo teroristinį karą prieš gyvybę ir kad kiekviena tokia žiauri ataka prieš civilius gyventojus turi atnešti konkrečius padarinius Maskvai.
„Tikimės, kad Amerika, Europa ir G7 šalys neignoruos Maskvos ketinimų viską sunaikinti. Reikia imtis naujų veiksmų, kad padidėtų spaudimas Rusijos naftos ir dujų pramonei, jos finansų sistemai, taip pat taikant antrines sankcijas tiems, kurie finansuoja šį karą“, – dėstė Ukrainos prezidentas.
Kaip jau skelbta, spalio 30-osios naktį Rusija sudavė masinį smūgį, nukreiptą prieš Ukrainos energetikos sistemą, taikydamasi į keliuose regionuose esančias šilumines elektrines.
Indijos valstybės remiama gamykla nebepirks rusiškos naftos
Indijos valstybės remiama naftos perdirbimo gamykla „HPCL-Mittal Energy“ sustabdė rusiškos naftos pirkimą, JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) paskelbus sankcijas dviem didžiausioms rusų naftos kompanijoms.
Vašingtono ir Naujojo Delio santykiai rugpjūtį smarkiai pablogėjo, D. Trumpui padidinus muitus iki 50 procentų. JAV pareigūnai tuomet kaltino Indiją atpigintos rusiškos naftos pirkimu kurstant Rusijos karą prieš Ukrainą.
D. Trumpas teigė, kad Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi (Narendra Modis) pagal būsimą prekybos susitarimą su JAV sutiko nutraukti rusiškos naftos importą, bet Naujasis Delis to nėra patvirtinęs.
„HPCL-Mittal Energy Limited“ (HMEL), bendra plieno magnato Lakshmi Niwaso Mittalo (Lakšmi Nivaso Mitalo) ir valstybinės kompanijos „Hindustan Petroleum Corporation Ltd“ (HPCL) įmonė, trečiadienį sakė priėmusi „sprendimą sustabdyti tolesnį rusiškos neperdirbtos naftos pirkimą“.
Pareiškime sakoma, kad sprendimas praėjusią savaitę buvo priimtas po „pastarojo meto pranešimų apie naujus suvaržymus neperdirbtos naftos importui iš Rusijos“. Šiuos suvaržymus įvedė JAV, Europos Sąjunga (ES) ir Jungtinė Karalystė (JK).
„HMEL verslo veikla atitinka Indijos vyriausybės ir energetinio saugumo politiką“, – priduriama kompanijos pareiškime.
„Reliance Industries“, privati pagrindinė rusiškos naftos pirkėja Indijoje, nurodė, kad vertina įvestų suvaržymų poveikį.
„Laikysimės ES gairių dėl perdirbtų (naftos) produktų importo į Europą“, – sakė kompanijos atstovas. Pasak jo, kompanija laikysis ir bet kokių Indijos vyriausybės gairių.
Tarp naujų ES įvestų suvaržymų yra visiškas rusiškų suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) importo uždraudimas iki 2026 metų pabaigos.
„Reliance“ išreiškė įsitikinimą, kad jos „laiko patikrinta, diversifikuota neperdirbtos naftos šaltinių strategija“ užtikrins perdirbimo stabilumą ir kad bus patenkinami vidaus ir eksporto, taip pat ir į Europą, poreikiai.
Britų laikraštis „Financial Times“ trečiadienį paskelbė savo tyrimo išvadas, kad HMEL gavo kelis rusiškos naftos krovinius, atgabentus laivais, kuriems vėliau buvo įvestos JAV ir ES sankcijos.
HMEL nurodė, kad neužsakė šių laivų ir kad turi ribotas galimybes matyti transportavimo grandinę.
Kompanijos teigimu, laivui, atgabenusiam naftos į Indiją, tuo metu dar nebuvo taikomos JAV sankcijos.
Indija yra tarp pasaulio šalių, importuojančių daugiausiai neperdirbtos naftos, ir iš užsienio tiekėjų gauna daugiau kaip 85 proc. reikalingos naftos.
Tradiciškai Indija kliaudavosi tiekėjais Artimuosiuose Rytuose, bet 2022-aisiais ėmė pirkti smarkiai atpigintą rusišką naftą, pasinaudodama tuo, kad Vakarų sankcijos apribojo Maskvos eksporto galimybes.
Ukrainos URM vadovas apie Baltarusijos provokacijas Lietuvoje: Rusijos hibridinių atakų prieš Europą dalis
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pareiškė, kad pastarojo meto Baltarusijos provokacijos Lietuvoje yra Rusijos hibridinių atakų prieš Europą dalis, ketvirtadienį pranešė Ukrainos naujienų agentūra „RBC-Ukraine“.
A. Sybiha tinkle „X“ parašė, kad Ukraina solidarizuojasi su Lietuva po Baltarusijos provokacijų ir Lietuvos oro erdvės pažeidimų, kurie sutrikdė civilinę aviaciją. Jis akcentavo, kad Baltarusijos autoritaro Aliaksandro Lukašenkos veiksmai turėtų būti laikomi Rusijos hibridinių atakų prieš Europą ir Ukrainą dalimi.
ELTA primena, kad po praėjusią savaitę fiksuoto kontrabandinių balionų antplūdžio, trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė iki lapkričio 30 d. uždaryti sieną su Baltarusija.
Klastingi rusų smūgiai: paaiškėjo, į kuriuos Ukrainos objektus šįryt taikėsi Rusija
Rusija ketvirtadienį nusitaikė į Ukrainos šilumines elektrines, rašo „Kanal 24“. Rusai ketvirtadienio rytą atakavo Ukrainą dronais ir raketomis.
Ukrainos tarnybos skelbia, kad rusai smogė keliuose Ukrainos regionuose. Smarkiai apgadinta kai kurių elektrinių įranga. Šiuo metu vyksta darbai, siekiant pašalinti padarinius.
„Tai jau trečias masinis puolimas prieš bendrovės šilumines elektrines spalio mėnesį. Nuo visapusiško įsiveržimo pradžios DTEK šiluminės elektrinės buvo apšaudytos daugiau nei 210 kartų“, – rašoma bendrovės pranešime.
Bendrovė pažymi, kad neskelbia pažeistų šiluminių elektrinių vietos ir detalių saugumo sumetimais.
Ukrainos energetikos ministrė Svitlana Grinčuk pareiškė, kad gelbėtojai, remonto tarnybos ir energetikai pradės šalinti smūgio padarinius. Specialistai atkurs elektros tiekimą ir įvertins nuostolius, kai tik tai bus įmanoma.
Primename, kad anksčiau DTEK šiluminės elektrinės buvo rusų buvo atakuojamos ir naktį iš spalio 10 į 11 d.
Per Rusijos smūgius Ukrainoje sužeista 11 žmonių
Per Rusijos dronų ir raketų naktinę ataką Ukrainoje buvo sužeista 11 žmonių, didžioji šalies dalis liko be elektros, ketvirtadienį pranešė valdžios atstovai.
Pietrytinės Zaporižios srities karinės administracijos vadovas pranešė, kad Rusija apšaudė miestą, per smūgius pataikyta į gyvenamuosius pastatus.
„Sužeistųjų per priešo ataką Zaporižioje skaičius išaugo iki 11“, – „Telegram“ platformoje pranešė Ivanas Fiodorovas.
„Tarp sužeistųjų yra šeši vaikai – trys mergaitės ir trys berniukai. Vaikams nuo 3 iki 6 metų“, – pridūrė jis.
Ukrainos energetikos ministrė Svitlana Grinčuk sakė, kad „Rusija vėl surengė didžiulę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą“.
„Kai tik bus įmanoma, gelbėtojai, remonto komandos ir energetikos specialistai pradės šalinti puolimo padarinius, atkurti elektros tiekimą ir įvertinti žalą“, – feisbuke parašė ji.
Pasak valstybinės elektros tinklų operatorės „Ukrenergo“, daugumoje Ukrainos regionų buvo paskelbti avariniai elektros energijos tiekimo atjungimai.
Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad per naktį numušė 170 Ukrainos dronų, 48 jų – su Ukraina besiribojančioje Briansko srityje, devynis – Maskvos srityje. Taip pat pranešta, kad šeši dronai skrido sostinės link.
Rusija nuolat apšaudo Ukrainą dronais ir raketomis, ypač smūgiuoja į Ukrainos energetikos tinklus. Ukraina atsako smūgiais į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir kitą energetikos infrastruktūrą. Rusijos pradėtas karas Ukrainoje tęsiasi nuo 2022 m. vasario.
Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 960 rusų karių
Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. spalio 30 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 140 860 karių, iš kurių 960 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.
Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 11 305 rusų tankus (+2), 23 514 šarvuotųjų kovos mašinų (+3), 34 089 artilerijos sistemas (+25), 1 531 raketų paleidimo sistemą (+1), 1 232 oro gynybos sistemas (+2), 428 karo lėktuvus, 346 sraigtasparnius, 75 707 nepilotuojamuosius orlaivius (+340), 3 880 kruizinių raketų, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 65 993 transporto priemones ir kuro cisternas (+128), 3 986 specialiosios įrangos vienetus.
Duomenys apie priešų nuostolius yra nuolat tikslinami.
Medvedevas pagrasino vienai Europos šaliai savo „pasaulio pabaigos ginklu“
Buvęs Rusijos prezidentas, Rusijos saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas eilinį kartą spjaudosi grasinimais Vakarams.
Aliarmas Lenkijoje: pakelti naikintuvai
Lenkijoje dėl Rusijos atakos prieš Ukrainą ketvirtadienio rytą buvo pakelti naikintuvai, skelbia „Onet“.
„Dėl Rusijos Federacijos atakos prieš objektus, esančius Ukrainos teritorijoje, Lenkijos ir sąjungininkų oro pajėgos pradėjo operacijas mūsų oro erdvėje“, – pranešė Ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadavietė.
„Vadovaujantis galiojančiomis procedūromis, ginkluotųjų pajėgų operatyvinis vadas mobilizavo visas turimas pajėgas ir išteklius. Buvo išsiųstos budinčios naikintuvų poros ir ankstyvojo perspėjimo lėktuvai, o antžeminės oro gynybos ir radaro žvalgybos sistemos buvo pervestos į aukštą parengties būseną“, – praneša vadavietė.
Šios priemonės yra prevencinės ir skirtos oro erdvės saugumui užtikrinti ir apsaugoti.
Trumpo ir Jinpingo susitikime – Ukrainos klausimas: „Ilgai apie tai kalbėjomės“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį po susitikimo su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu Pietų Korėjoje pareiškė, kad per derybas jie susitarė kartu dirbti karo Ukrainoje klausimu.
„Ukrainos klausimas buvo aktyviai keliamas. Ilgai apie tai kalbėjomės ir abu ketiname dirbti kartu, kad pamatytume, ar galime ką nors pasiekti“, – sakė jis žurnalistams prezidentiniame lėktuve „Air Force One“.
Xi Jinpingas „ketina mums padėti, ir mes dirbsime kartu dėl Ukrainos“, teigė D. Trumpas.
Siaubinga naktis Ukrainoje: rusai surengė masinę ataką
Rusija ketvirtadienio rytą masiškai puolė Ukrainą, skelbia UNIAN. Rusai panaudojo dronus, raketas.
Ukrainos Energetikos ministerija pranešė, kad Rusija atakuoja Ukrainos energetikos infrastruktūrą, daugelyje Ukrainos regionų nutrauktas elektros tiekimas.
„Kai tik bus įmanoma, gelbėtojai, remonto brigados ir energetikai pradės likviduoti atakos padarinius, atkurti elektros tiekimą ir vertinti nuostolius“, – teigiama pranešime.
Zaporižioje rusai pataikė į bendrabutį, nukentėjusiųjų – 11, šeši iš jų yra vaikai.
Zaporižios regiono administracijos vadovas Ivanas Fedorovas skelbia, kad buvo sunaikinti keli aukštai.
Ivano-Frankivsko meras Ivanas Marcinkivas pranešė, kad smogta energetinei infrastruktūrai, todėl gali būti elektros tiekimo sutrikimų.
Kyjivo srityje nukentėjo 36 metų moteris. Dėl veido, delnų nudegimų, supjaustymų ji paguldyta į vietos ligoninę.
„Ukrzaliznytsia“ praneša, kad dėl apšaudymo Mykolajivo srityje nutrūko elektros tiekimas, dėl to vėluoja keletas traukinių.
