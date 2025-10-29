Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Bild“ perspėja: ši žiema Ukrainai gali būti katastrofiška

2025-10-29 23:04 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-29 23:04

Dėl nuolatinių okupantų atakų Ukrainos energetikos bei dujų infrastruktūrai, artėjanti žiema Ukrainai gali būti katastrofiška. Akivaizdu, rašo „Bild“, kad ji bus daug sunkesnė Ukrainos civiliams nei visos ankstesnės.

Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
27

Dėl nuolatinių okupantų atakų Ukrainos energetikos bei dujų infrastruktūrai, artėjanti žiema Ukrainai gali būti katastrofiška. Akivaizdu, rašo „Bild“, kad ji bus daug sunkesnė Ukrainos civiliams nei visos ankstesnės.

5

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Spalį Rusija pažeidė daugiau nei pusę Ukrainos dujų infrastruktūros, o taip pat padarė didelę žalą elektros energijos tiekimo sistemai ir, panašu, nesiruošia sustoti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rusijos karinės pajėgos daro viską, kas įmanoma, kad Ukraina šią žiemą sušaltų. Šiluminės elektrinės, dujų saugyklos ir pastotės sistemingai bombarduojamos. Kiekvienas išpuolis apsunkina ukrainiečiams galimybę išgyventi žiemą su pakankamu elektros energijos ir šilumos kiekiu“, – rašoma leidinyje.

Leidinio duomenimis, vien tik bendrovė „DTEK“ nuo karo pradžios užregistravo 210 išpuolių prieš savo objektus, įskaitant 54 išpuolius prieš elektrines.

Be elektrinių ir energijos paskirstymo tinklų, Rusija puola ir Ukrainos dujų infrastruktūrą, kurios jau 55-60 proc. yra sunaikinta arba smarkiai apgadinta.

„Artėjanti žiema bus sunkiausia“, – sakė straipsnio autoriui nenurodytas pašnekovas Kyjive.

Anot „Bild“ autoriaus, Rusijos smūgiai Ukrainos energetikai ne tik mažina Ukrainos šansus peržiemoti, bet ir apskritai atitinka Rusijos strategiją silpninti Ukrainą terorizuojant civilius gyventojus.

„Šie išpuoliai atspindi diktatoriaus Vladimiro Putino karinę politiką: jis tiksliai duoda įsakymą, kad Ukrainoje „Shahed“ dronai žudytų civilius. Jis naikina gyvenamuosius namus raketomis: mažiau nei per dvi minutes po įskridimo į Ukrainos oro erdvę balistinės raketos pasiekia savo tikslą – niekas nespėja taip greitai pasiekti bunkerio“, – rašo „Bild“.

Situacija Ukrainos energetikos sektoriuje

Kaip rašė „Unian“, nors Rusija jau ne pirmuosius metus smogia Ukrainos energetikos infrastruktūrai, šį kartą situacija Ukrainai yra žymiai sunkesnė nei ankstesniais metais.

Pirma, žymiai padidėjo Rusijos atakų mastas. Dabar okupantai vienos atakos metu gali smogti 600–700 dronų ir raketų. To pakanka, kad prasiveržtų net per gerai organizuotą priešlėktuvinę gynybą.

Antra, šį kartą Rusija bando sunaikinti ne tik elektrines ir paskirstymo tinklus, bet ir gamtinių dujų gavybos, saugojimo ir paskirstymo infrastruktūrą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Maskva (nuotr. SCANPIX)
„Atėjo jų eilė“: ekspertas – apie Ukrainos smūgius Maskvos sričiai (18)

