  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Siaubinga naktis Ukrainoje: rusai surengė masinę ataką

2025-10-30 07:14
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
2025-10-30 07:14
2025-10-30 07:14

Rusija ketvirtadienio rytą masiškai puolė Ukrainą, skelbia UNIAN. Rusai panaudojo dronus, raketas.

Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)

Rusija ketvirtadienio rytą masiškai puolė Ukrainą, skelbia UNIAN. Rusai panaudojo dronus, raketas.

Ukrainos Energetikos ministerija pranešė, kad Rusija atakuoja Ukrainos energetikos infrastruktūrą, daugelyje Ukrainos regionų nutrauktas elektros tiekimas.

Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
07:12

Siaubinga naktis Ukrainoje: rusai surengė masinę ataką

Rusija ketvirtadienio rytą masiškai puolė Ukrainą, skelbia UNIAN. Rusai panaudojo dronus, raketas.

Ukrainos Energetikos ministerija pranešė, kad Rusija atakuoja Ukrainos energetikos infrastruktūrą, daugelyje Ukrainos regionų nutrauktas elektros tiekimas.

„Kai tik bus įmanoma, gelbėtojai, remonto brigados ir energetikai pradės likviduoti atakos padarinius, atkurti elektros tiekimą ir vertinti nuostolius“, – teigiama pranešime.

Zaporižioje rusai pataikė į bendrabutį, nukentėjusiųjų – 11, šeši iš jų yra vaikai.

Zaporižios regiono administracijos vadovas Ivanas Fedorovas skelbia, kad buvo sunaikinti keli aukštai.

Ivano-Frankivsko meras Ivanas Marcinkivas pranešė, kad smogta energetinei infrastruktūrai, todėl gali būti elektros tiekimo sutrikimų.

Kyjivo srityje nukentėjo 36 metų moteris. Dėl veido, delnų nudegimų, supjaustymų ji paguldyta į vietos ligoninę.

„Ukrzaliznytsia“ praneša, kad dėl apšaudymo Mykolajivo srityje nutrūko elektros tiekimas, dėl to vėluoja keletas traukinių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

07:40

Trumpo ir Jinpingo susitikime – Ukrainos klausimas: „Ilgai apie tai kalbėjomės“

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį po susitikimo su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu Pietų Korėjoje pareiškė, kad per derybas jie susitarė kartu dirbti karo Ukrainoje klausimu.

„Ukrainos klausimas buvo aktyviai keliamas. Ilgai apie tai kalbėjomės ir abu ketiname dirbti kartu, kad pamatytume, ar galime ką nors pasiekti“, – sakė jis žurnalistams prezidentiniame lėktuve „Air Force One“.

Xi Jinpingas „ketina mums padėti, ir mes dirbsime kartu dėl Ukrainos“, teigė D. Trumpas.

