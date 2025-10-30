„Miestas gali kristi bet kurią akimirką“: Ukraina perspėja apie kritinę padėtį Pokrovske

Rusai smogė televizijos bokštui: Černihivo gyventojai raginami laikytis nuo jo atokiau
Rusijos smūgis Černihive apgadino televizijos bokštą – gyventojai raginami laikytis nuo jo atokiau. Po atakos miesto valdžia perspėja žmones nesilankyti 200 metrų spinduliu aplink konstrukciją, kol specialistai vertina jos būklę ir imasi stabilizavimo darbų.
Syrskis neigia, kad Pokrovskas apsuptas
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis paneigė Rusijos teiginius, kad Pokrovsko miestas Donbase apsuptas. Generolas sakė apsilankęs fronto atkarpoje rytuose ir kalbėjęs su čia kovojančių dalinių vadais. Po daugiau kaip metus trunkančio puolimo rusų kariai iš pietų jau įsiveržė į Pokrovską; grėsmė kyla ir kaimyniniam Myrnohradui.
„Situacija sudėtinga, tačiau rusų propagandos tvirtinimai, kad Ukrainos gynybinės pajėgos Pokrovske (...) „užblokuotos“, neatitinka tikrovės“, – feisbuke rašė O. Syrskis.
Rusijos generalinio štabo vadas Valerijus Gerasimovas per prezidento Vladimiro Putino vadovaujamą posėdį prieš tai sakė, kad ukrainiečių daliniai Pokrovske yra atkirsti. V. Putinas trečiadienį pasiūlė į „katilą“ įleisti užsienio žiniasklaidos atstovus, kad jie susidarytų vaizdą apie padėtį. Tačiau nei ukrainiečių, nei rusų kariniai tinklaraštininkai kol kas nekalba, kad miestas apsuptas.
„Mes dirbame, kad Pokrovsko regione sustiprintume gynybinį pajėgumą“, – rašė O. Syrskis. Jis esą davė keletą įsakymų. Tarp jų yra tiekimo ir evakuacijos kelių užtikrinimas. Sprendimai esą turi būti priimami greitai, išlaikant pusiausvyrą tarp karinių tikslų ir dislokuotų pajėgų galimybių.
„Tačiau aukščiausias prioritetas yra mūsų karių gyvybių išgelbėjimas“, – akcentavo vadas.
JK tvirtina palaikanti ryšį su Ukraina po buvusio kariuomenės instruktoriaus sulaikymo
Jungtinė Karalystė (JK) ketvirtadienį pareiškė, kad palaiko ryšį su Ukraina, kai Kyjivas pranešė sulaikęs buvusį britų kariuomenės instruktorių, įtariamą šnipinėjimu Rusijai.
Trečiadienį Ukrainos saugumo tarnyba SBU pranešė, kad anksčiau šią savaitę buvo sulaikytas buvęs kariuomenės instruktorius iš vienos Europos šalies, kurios pavadinimas neskelbiamas. Kyjivas įtaria, kad jis šnipinėjo Ukrainos pajėgas Rusijos naudai.
SBU nurodė, kad šis asmuo perdavė Maskvai informaciją apie kitus Ukrainoje dirbančius užsienio karinius instruktorius ir kariuomenės mokymo centrų koordinates.
Ukrainos generalinė prokuratūra nurodė, kad vyras yra JK pilietis, į Ukrainą atvykęs 2024 metais. Skelbiama, kad prieš sutikdamas bendradarbiauti su Maskva jis vedė karinius mokymus kariuomenei ir dirbo pasienio apsaugoje.
JK užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad buvo informuota apie šį atvejį.
„Mes palaikome glaudžius ryšius su Ukrainos valdžios institucijomis“, – nurodė Užsienio, Sandraugos ir plėtros ministerija (FCDO).
Rusijos saugumo tarnyba FSB davė šiam asmeniui nurodymus, kaip pasigaminti sprogstamuosius įtaisus, taip pat perdavė jam pistoletą ir šaudmenų, teigė SBU.
Ji pridūrė, kad įtariamasis buvo sulaikytas savo gyvenamojoje vietoje sostinėje Kyjive.
Tuo tarpu generalinė prokuratūra tvirtina, kad šis vyras bandė gauti prieigą prie Ukrainos karinių dalinių vadovybės, FSB siūlant 6 tūkst. JAV dolerių (5,18 tūkst. eurų) atlygį.
Šiam JK piliečiui gresia laisvės atėmimas iki 12 metų.
Tiek Maskva, tiek Kyjivas nuolat skelbia apie asmenų, kurie, jų manymu, padeda priešininko karo veiksmams, sulaikymus, tačiau apie užsienio piliečių sulaikymus skelbiama retai.
„Neaišku, ar laimėsime“: Ukrainos kariai atvirai prabilo apie sunkėjančią padėtį Pokrovske
Ukrainos kariai atvirai pripažįsta – Pokrovsko fronte padėtis išlieka itin sunki. 68-osios brigados kariai teigia, kad pagrindinė problema – logistikos ir priemonių kovai su priešu trūkumas. Nors Rusijos kariuomenė skelbia apie apsuptį, ukrainiečiai tai neigia, tačiau pripažįsta – dėl nuolatinių puolimų gynyba tampa vis sudėtingesnė.
Pokrovsko kryptis išlieka viena intensyviausių fronto ruožų. 68-osios brigados kariai žurnalistams papasakojo apie pagrindines miesto gynybos problemas, skelbia UNIAN.
Pažymima, kad apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų apsuptį miesto apylinkėse, kaip anksčiau teigė Rusijos Generalinis štabas, nėra ko kalbėti.
Šiuo metu pagrindinė problema šio sektoriaus gynėjams: logistika, nes vis sunkiau pristatyti ginkluotę, maistą ir pastiprinimą.
„Nematau, kad mes laimėtume Pokrovsko kryptimi. Labai liūdna. Kodėl? Mums trūksta priemonių kovoti su jais ir atitinkamos artilerijos. Veikia priešo radijoelektroninė kova, taip pat priešo radijo stotys. Trūksta žvalgybos duomenų. Tokią situaciją turime. Ką dar pridurti? Mes susitvarkysime, viskas bus gerai“, – pokalbio su žurnalistais metu sakė karys.
Karys, kurio šaukinys „Obolon“, pasidalijo, kad karo eiga sparčiai keičiasi. Pasak jo, per pusantrų metų gynėjai pakeitė apie pusę tuzino pozicijų.
„Frontas juda į priekį, reikia prisitaikyti. Jie (rusai) turi išteklių, sisteminių sprendimų: jei kažkas pradeda veikti, jie tai plečia“, – pasakojo „Obolon“.
Žurnalistai taip pat išsiaiškino, kad Pokrovsko priemiestyje, maždaug 10-12 km nuo miesto centro, susirenka rusų kariai motociklais ir priešo transporto priemonės su atsargomis.
„Visa tai vyksta prie Pokrovsko: personalo ir kovinių komplektų pristatymas. Nuo pakraščių – apie 10 kilometrų. Ten jie jaučiasi ramiau: ginklai uždengti elektroninės kovos priemonėmis“, – paaiškino „Obolon“.
Kariai taip pat pridūrė, kad į Pokrovską rusų pėstininkai įsiskverbia mažomis, 2-3 žmonių grupėmis.
Ukrainos kariai juos nuolat išstumia, bet vėliau atvyksta naujos priešo grupės.
„Šiuo metu mes duodame deramą atkirtį, atsižvelgdami į mūsų galimybes ir į tai, kad mūsų karinės mašinos, galima sakyti, dar neįjungėme – veikiame labiau kaip atskiri padaliniai, ne taip centralizuotai kaip priešas. Todėl sulaikome priešą tiek, kiek įmanoma“, – pabrėžė karys, kurio šaukinys yra „Marselis“.
Putinas įsakė trumpam sustabdyti karo veiksmus: priežastis – neeilinė
Rusijos vadovas Vladimiras Putinas įsakė savo kariuomenei kelioms valandoms sustabdyti karo veiksmus Ukrainoje, kad į mūšių zoną galėtų patekti užsienio žurnalistai. Pasak Rusijos gynybos ministerijos, žiniasklaidos atstovams, tarp jų ir ukrainiečiams, bus leista apsilankyti Pokrovsko ir Kupjansko rajonuose, kur, Maskvos teigimu, apsuptos Ukrainos pajėgos.
Berlyne karių kapai išniekinti Rusijos propagandiniais simboliais
Berlyno šiauriniame Reinikendorfo rajone esančiose kapinėse dešimtys karių kapų buvo išniekinti Rusijos propagandiniais simboliais.
Reinikendorfo apylinkės biuras ketvirtadienį pranešė, kad ant 66 kapų violetine spalva buvo užpaišytas simbolis „Z“. Be to, ant vieno didelio antkapinio akmens buvo užrašyta „RUS“.
Teisėtvarkos institucijos mano, kad nusikaltimas įvykdytas per pastarąsias 24 valandas.
„Z“ yra uždraustas simbolis, kurį naudoja Rusijos pajėgos, vykdančios agresijos karą Ukrainoje.
„Šie bjaurūs išniekinimai yra išpuolis prieš mūsų pagrindines demokratines vertybes ir mirusiųjų orumą, – pareiškė rajono merė Emine Demirbüken-Wegner. – Tie, kurie išniekina karių kapus, taip pat kėsinasi į mūsų bendrą istorinę sąmonę ir atminimo kultūrą.“
Rajono administracija taip pat pranešė, kad valstybės saugumo agentūra, atsakinga už politiškai motyvuotus nusikaltimus, šiuo metu svarsto, ar perimti tyrimą.
Policijai baigus darbą nusikaltimo vietoje, kapai bus nuvalyti, sakoma pranešime.
Zelenskis įvardijo šalį, kuri gali sustabdyti Rusijos bandymus tęsti karą
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Kinijos vaidmuo gali tapti lemiamas siekiant sustabdyti Rusijos bandymus tęsti karą. Po žvalgybos vadovo ataskaitos jis pareiškė, jog būtina įtraukti Pekiną į tarptautines pastangas, kad agresorė būtų priversta nutraukti karo veiksmus.
Per Rusijos ataką Ukrainos Vinycios srityje žuvo septynmetis vaikas
Ligoninėje mirė septynmetė mergaitė, kuri praėjusią naktį buvo sužeista per Rusijos masinę kombinuotą ataką Ukrainos Vinycios srityje, platformoje „Telegram“ pranešė šio regiono karinės administracijos vadovo pirmoji pavaduotoja Natalija Zabolotna.
„Mergaitė buvo išgabenta į ligoninę labai sunkios būklės. Gydytojai kovojo dėl jos gyvybės, bet, deja, negalėjo jos išgelbėti“, – parašė N. Zabolotna.
Pasak jos, du iš keturių sužeistų suaugusiųjų buvo hospitalizuoti ir yra vidutinės būklės. Kiti du žmonės patyrė nesunkių sužalojimų ir atsisakė būti hospitalizuoti.
Be to, regione užfiksuota žala ypatingos svarbos infrastruktūrai ir pataikymai į civilinius objektus. Apgadinti 23 gyvenamieji pastatai. Vienas iš jų – dviaukštis statinys, kuriame gyvena 21 žmogus – buvo smarkiai suniokotas. Šeimos buvo evakuotos, o komisijos vertina, ar pastatas dar gali būti naudojamas.
Avarinės tarnybos toliau likviduoja smūgio padarinius, o įvykio vietoje vyksta gaisro gesinimo darbai.
Ukrainoje per rusų ataką žuvusių žmonių skaičius padidėjo iki trijų
Per masinę rusų dronų ir raketų ataką prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą žuvusių žmonių skaičius padidėjo iki trijų, ligoninėje mirus vienam sužeistam vaikui.
Kyjivas ketvirtadienį pranešė, kad Rusija šimtais dronų ir raketų apšaudė Ukrainos energetikos objektus, pražudė mažiausiai tris žmones, įskaitant septynerių mergaitę, sužeidė dar 17 žmonių, tarp jų kelis vaikus nuo dvejų iki 16 metų.
Rusija ketvirtadienį panaudojo 52 raketas ir 653 dronus, pranešė Ukrainos oro pajėgos ir pridūrė, kad numušė 623 taikinius.
Pietrytinėje Zaporižios srityje žuvo du žmonės, tarp jų iš po griuvėsių ištrauktas vyras. Dar 17 žmonių buvo sužeisti, įskaitant šešis vaikus, pranešė regiono valdžia. Vienam iš sužeistų vaikų yra dveji metai.
Ukrainos centriniame Vinycios regione dėl patirtų sužeidimų ligoninėje mirė septynerių mergaitė, pranešė vietos gubernatorė Natalija Zobolotna.
Anksčiau šios srities pareigūnai skelbė, kad per rusų ataką buvo sužeisti keturi žmonės.
Rusija pareiškė, kad naujausi jos ginklų bandymai nėra branduoliniai
Rusija ketvirtadienį pareiškė, kad jos neseniai atlikti ginklų bandymai nebuvo branduoliniai, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas nurodė Jungtinėse Valstijose atnaujinti branduolinius bandymus.
„Tai jokiu būdu negali būti interpretuojama kaip branduolinis bandymas“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, turėdamas omenyje pastarosiomis dienomis Rusijos atliktus dviejų ginklų, galinčių nešti branduolinę galvutę, bandymus.
Zelenskis: Rusija per naktinę ataką prieš Ukrainą paleido daugiau nei 650 bepiločių orlaivių ir 50 raketų
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija per dar vieną didelio masto kombinuotą ataką prieš Ukrainą panaudojo daugiau nei 650 bepiločių orlaivių ir virš 50 įvairaus tipo raketų. Kaip informuoja „Ukrinform“, Ukrainos lyderis apie tai pranešė tinkle „Telegram“.
„Daugelyje mūsų regionų po praėjusią naktį surengtos Rusijos atakos vis dar vyksta avarinės ir gelbėjimo operacijos. Tai buvo kompleksinis, kombinuotas smūgis: priešas panaudojo daugiau nei 650 bepiločių orlaivių ir daugiau kaip 50 įvairaus tipo raketų, įskaitant balistines ir aerobalistines. Daugelis jų buvo numuštos, bet, deja, buvo ir pataikymų“, – pažymėjo V. Zelenskis.
Pasak jo, Zaporižioje buvo apgadinti gyvenamieji pastatai, be to, buvo sunaikintas bendrabutis.
„Pranešama, kad per šį smūgį buvo sužeista dešimtys žmonių, įskaitant penkis vaikus. Deja, du žmonės žuvo. Reiškiu užuojautą jų šeimoms ir artimiesiems. Gelbėjimo operacijos tęsiamos. Ladyžyne buvo sunkiai sužeistas septynerių metų berniukas. Taip pat būta daugybės žiaurių smūgių, nukreiptų prieš energetikos objektus ir civilių gyvenimą regionuose – Vinycios, Kyjivo, Mykolajivo, Čerkasų, Poltavos, Dnipropetrovsko, Černihivo, Sumų, Ivano Frankivsko ir Lvivo srityse. Vietoje dislokuotos visos reikiamos tarnybos. Reikia dėti visas pastangas siekiant kuo greičiau atkurti elektros ir vandens tiekimą visur, kur jis buvo sutrikdytas“, – sakė prezidentas.
V. Zelenskis akcentavo, kad Rusija tęsia savo teroristinį karą prieš gyvybę ir kad kiekviena tokia žiauri ataka prieš civilius gyventojus turi atnešti konkrečius padarinius Maskvai.
„Tikimės, kad Amerika, Europa ir G7 šalys neignoruos Maskvos ketinimų viską sunaikinti. Reikia imtis naujų veiksmų, kad padidėtų spaudimas Rusijos naftos ir dujų pramonei, jos finansų sistemai, taip pat taikant antrines sankcijas tiems, kurie finansuoja šį karą“, – dėstė Ukrainos prezidentas.
Kaip jau skelbta, spalio 30-osios naktį Rusija sudavė masinį smūgį, nukreiptą prieš Ukrainos energetikos sistemą, taikydamasi į keliuose regionuose esančias šilumines elektrines.
„Košmariškas puolimas“: auga aukų Zaporižioje skaičius, iš griuvėsių ištrauktas dar vienas kūnas
Zaporižioje gelbėtojai po bendrabučio, smarkiai apgriauto per Rusijos naktinį išpuolį, griuvėsiais rado dar vieno žmogaus kūną.
Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Ivanas Fiodorovas.
„Gelbėtojai iš po griuvėsių ištraukė dar vienos aukos kūną. Per košmarišką Rusijos naktinį puolimą Zaporižioje žuvo du žmonės“, – parašė jis.
Per Rusijos didelio masto dronų ir raketų smūgius Zaporižioje taip pat buvo sužeista 17 žmonių, įskaitant šešis vaikus.
Indijos valstybės remiama gamykla nebepirks rusiškos naftos
Indijos valstybės remiama naftos perdirbimo gamykla „HPCL-Mittal Energy“ sustabdė rusiškos naftos pirkimą, JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) paskelbus sankcijas dviem didžiausioms rusų naftos kompanijoms.
Vašingtono ir Naujojo Delio santykiai rugpjūtį smarkiai pablogėjo, D. Trumpui padidinus muitus iki 50 procentų. JAV pareigūnai tuomet kaltino Indiją atpigintos rusiškos naftos pirkimu kurstant Rusijos karą prieš Ukrainą.
D. Trumpas teigė, kad Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi (Narendra Modis) pagal būsimą prekybos susitarimą su JAV sutiko nutraukti rusiškos naftos importą, bet Naujasis Delis to nėra patvirtinęs.
„HPCL-Mittal Energy Limited“ (HMEL), bendra plieno magnato Lakshmi Niwaso Mittalo (Lakšmi Nivaso Mitalo) ir valstybinės kompanijos „Hindustan Petroleum Corporation Ltd“ (HPCL) įmonė, trečiadienį sakė priėmusi „sprendimą sustabdyti tolesnį rusiškos neperdirbtos naftos pirkimą“.
Pareiškime sakoma, kad sprendimas praėjusią savaitę buvo priimtas po „pastarojo meto pranešimų apie naujus suvaržymus neperdirbtos naftos importui iš Rusijos“. Šiuos suvaržymus įvedė JAV, Europos Sąjunga (ES) ir Jungtinė Karalystė (JK).
„HMEL verslo veikla atitinka Indijos vyriausybės ir energetinio saugumo politiką“, – priduriama kompanijos pareiškime.
„Reliance Industries“, privati pagrindinė rusiškos naftos pirkėja Indijoje, nurodė, kad vertina įvestų suvaržymų poveikį.
„Laikysimės ES gairių dėl perdirbtų (naftos) produktų importo į Europą“, – sakė kompanijos atstovas. Pasak jo, kompanija laikysis ir bet kokių Indijos vyriausybės gairių.
Tarp naujų ES įvestų suvaržymų yra visiškas rusiškų suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) importo uždraudimas iki 2026 metų pabaigos.
„Reliance“ išreiškė įsitikinimą, kad jos „laiko patikrinta, diversifikuota neperdirbtos naftos šaltinių strategija“ užtikrins perdirbimo stabilumą ir kad bus patenkinami vidaus ir eksporto, taip pat ir į Europą, poreikiai.
Britų laikraštis „Financial Times“ trečiadienį paskelbė savo tyrimo išvadas, kad HMEL gavo kelis rusiškos naftos krovinius, atgabentus laivais, kuriems vėliau buvo įvestos JAV ir ES sankcijos.
HMEL nurodė, kad neužsakė šių laivų ir kad turi ribotas galimybes matyti transportavimo grandinę.
Kompanijos teigimu, laivui, atgabenusiam naftos į Indiją, tuo metu dar nebuvo taikomos JAV sankcijos.
Indija yra tarp pasaulio šalių, importuojančių daugiausiai neperdirbtos naftos, ir iš užsienio tiekėjų gauna daugiau kaip 85 proc. reikalingos naftos.
Tradiciškai Indija kliaudavosi tiekėjais Artimuosiuose Rytuose, bet 2022-aisiais ėmė pirkti smarkiai atpigintą rusišką naftą, pasinaudodama tuo, kad Vakarų sankcijos apribojo Maskvos eksporto galimybes.
Ukrainos URM vadovas apie Baltarusijos provokacijas Lietuvoje: Rusijos hibridinių atakų prieš Europą dalis
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pareiškė, kad pastarojo meto Baltarusijos provokacijos Lietuvoje yra Rusijos hibridinių atakų prieš Europą dalis, ketvirtadienį pranešė Ukrainos naujienų agentūra „RBC-Ukraine“.
A. Sybiha tinkle „X“ parašė, kad Ukraina solidarizuojasi su Lietuva po Baltarusijos provokacijų ir Lietuvos oro erdvės pažeidimų, kurie sutrikdė civilinę aviaciją. Jis akcentavo, kad Baltarusijos autoritaro Aliaksandro Lukašenkos veiksmai turėtų būti laikomi Rusijos hibridinių atakų prieš Europą ir Ukrainą dalimi.
ELTA primena, kad po praėjusią savaitę fiksuoto kontrabandinių balionų antplūdžio, trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė iki lapkričio 30 d. uždaryti sieną su Baltarusija.
Klastingi rusų smūgiai: paaiškėjo, į kuriuos Ukrainos objektus šįryt taikėsi Rusija
Rusija ketvirtadienį nusitaikė į Ukrainos šilumines elektrines, rašo „Kanal 24“. Rusai ketvirtadienio rytą atakavo Ukrainą dronais ir raketomis.
Ukrainos tarnybos skelbia, kad rusai smogė keliuose Ukrainos regionuose. Smarkiai apgadinta kai kurių elektrinių įranga. Šiuo metu vyksta darbai, siekiant pašalinti padarinius.
„Tai jau trečias masinis puolimas prieš bendrovės šilumines elektrines spalio mėnesį. Nuo visapusiško įsiveržimo pradžios DTEK šiluminės elektrinės buvo apšaudytos daugiau nei 210 kartų“, – rašoma bendrovės pranešime.
Bendrovė pažymi, kad neskelbia pažeistų šiluminių elektrinių vietos ir detalių saugumo sumetimais.
Ukrainos energetikos ministrė Svitlana Grinčuk pareiškė, kad gelbėtojai, remonto tarnybos ir energetikai pradės šalinti smūgio padarinius. Specialistai atkurs elektros tiekimą ir įvertins nuostolius, kai tik tai bus įmanoma.
Primename, kad anksčiau DTEK šiluminės elektrinės buvo rusų buvo atakuojamos ir naktį iš spalio 10 į 11 d.
Per Rusijos smūgius Ukrainoje sužeista 11 žmonių
Per Rusijos dronų ir raketų naktinę ataką Ukrainoje buvo sužeista 11 žmonių, didžioji šalies dalis liko be elektros, ketvirtadienį pranešė valdžios atstovai.
Pietrytinės Zaporižios srities karinės administracijos vadovas pranešė, kad Rusija apšaudė miestą, per smūgius pataikyta į gyvenamuosius pastatus.
„Sužeistųjų per priešo ataką Zaporižioje skaičius išaugo iki 11“, – „Telegram“ platformoje pranešė Ivanas Fiodorovas.
„Tarp sužeistųjų yra šeši vaikai – trys mergaitės ir trys berniukai. Vaikams nuo 3 iki 6 metų“, – pridūrė jis.
Ukrainos energetikos ministrė Svitlana Grinčuk sakė, kad „Rusija vėl surengė didžiulę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą“.
„Kai tik bus įmanoma, gelbėtojai, remonto komandos ir energetikos specialistai pradės šalinti puolimo padarinius, atkurti elektros tiekimą ir įvertinti žalą“, – feisbuke parašė ji.
Pasak valstybinės elektros tinklų operatorės „Ukrenergo“, daugumoje Ukrainos regionų buvo paskelbti avariniai elektros energijos tiekimo atjungimai.
Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad per naktį numušė 170 Ukrainos dronų, 48 jų – su Ukraina besiribojančioje Briansko srityje, devynis – Maskvos srityje. Taip pat pranešta, kad šeši dronai skrido sostinės link.
Rusija nuolat apšaudo Ukrainą dronais ir raketomis, ypač smūgiuoja į Ukrainos energetikos tinklus. Ukraina atsako smūgiais į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir kitą energetikos infrastruktūrą. Rusijos pradėtas karas Ukrainoje tęsiasi nuo 2022 m. vasario.
Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 960 rusų karių
Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. spalio 30 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 140 860 karių, iš kurių 960 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.
Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 11 305 rusų tankus (+2), 23 514 šarvuotųjų kovos mašinų (+3), 34 089 artilerijos sistemas (+25), 1 531 raketų paleidimo sistemą (+1), 1 232 oro gynybos sistemas (+2), 428 karo lėktuvus, 346 sraigtasparnius, 75 707 nepilotuojamuosius orlaivius (+340), 3 880 kruizinių raketų, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 65 993 transporto priemones ir kuro cisternas (+128), 3 986 specialiosios įrangos vienetus.
Duomenys apie priešų nuostolius yra nuolat tikslinami.
Medvedevas pagrasino vienai Europos šaliai savo „pasaulio pabaigos ginklu“
Buvęs Rusijos prezidentas, Rusijos saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas eilinį kartą spjaudosi grasinimais Vakarams.
Aliarmas Lenkijoje: pakelti naikintuvai
Lenkijoje dėl Rusijos atakos prieš Ukrainą ketvirtadienio rytą buvo pakelti naikintuvai, skelbia „Onet“.
„Dėl Rusijos Federacijos atakos prieš objektus, esančius Ukrainos teritorijoje, Lenkijos ir sąjungininkų oro pajėgos pradėjo operacijas mūsų oro erdvėje“, – pranešė Ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadavietė.
„Vadovaujantis galiojančiomis procedūromis, ginkluotųjų pajėgų operatyvinis vadas mobilizavo visas turimas pajėgas ir išteklius. Buvo išsiųstos budinčios naikintuvų poros ir ankstyvojo perspėjimo lėktuvai, o antžeminės oro gynybos ir radaro žvalgybos sistemos buvo pervestos į aukštą parengties būseną“, – praneša vadavietė.
Šios priemonės yra prevencinės ir skirtos oro erdvės saugumui užtikrinti ir apsaugoti.
Trumpo ir Jinpingo susitikime – Ukrainos klausimas: „Ilgai apie tai kalbėjomės“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį po susitikimo su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu Pietų Korėjoje pareiškė, kad per derybas jie susitarė kartu dirbti karo Ukrainoje klausimu.
„Ukrainos klausimas buvo aktyviai keliamas. Ilgai apie tai kalbėjomės ir abu ketiname dirbti kartu, kad pamatytume, ar galime ką nors pasiekti“, – sakė jis žurnalistams prezidentiniame lėktuve „Air Force One“.
Xi Jinpingas „ketina mums padėti, ir mes dirbsime kartu dėl Ukrainos“, teigė D. Trumpas.
Siaubinga naktis Ukrainoje: rusai surengė masinę ataką
Rusija ketvirtadienio rytą masiškai puolė Ukrainą, skelbia UNIAN. Rusai panaudojo dronus, raketas.
Ukrainos Energetikos ministerija pranešė, kad Rusija atakuoja Ukrainos energetikos infrastruktūrą, daugelyje Ukrainos regionų nutrauktas elektros tiekimas.
„Kai tik bus įmanoma, gelbėtojai, remonto brigados ir energetikai pradės likviduoti atakos padarinius, atkurti elektros tiekimą ir vertinti nuostolius“, – teigiama pranešime.
Zaporižioje rusai pataikė į bendrabutį, nukentėjusiųjų – 11, šeši iš jų yra vaikai.
Zaporižios regiono administracijos vadovas Ivanas Fedorovas skelbia, kad buvo sunaikinti keli aukštai.
Ivano-Frankivsko meras Ivanas Marcinkivas pranešė, kad smogta energetinei infrastruktūrai, todėl gali būti elektros tiekimo sutrikimų.
Kyjivo srityje nukentėjo 36 metų moteris. Dėl veido, delnų nudegimų, supjaustymų ji paguldyta į vietos ligoninę.
„Ukrzaliznytsia“ praneša, kad dėl apšaudymo Mykolajivo srityje nutrūko elektros tiekimas, dėl to vėluoja keletas traukinių.
„Miestas gali kristi bet kurią akimirką“: Ukraina perspėja apie kritinę padėtį Pokrovske
Ukrainos parlamentaras Romanas Kostenko pateikė niūrią prognozę dėl Pokrovsko likimo – miestas, pasak jo, gali kristi bet kurią akimirką. Pasak politiko, rusų pajėgos telkia didžiules jėgas, mėgina apsupti miestą ir blokuoti tiekimo kelius, o Ukrainos gynėjai daro viską, kad sulėtintų priešo pažangą.
Situacija Pokrovske ir jo aglomeracijoje yra labai sudėtinga. Rusų pajėgos bando telkti jėgas mieste ir išstumti gynybos dalinius.
Apie tai kalbėjo Romanas Kostenko, Aukščiausiųjų Rūmų komiteto nacionalinio saugumo, gynybos ir žvalgybos reikalų sekretorius.
Jis pažymėjo, kad rusai bando užblokuoti logistikos kelius naudodami dronus, skelbia UNIAN.
„Daugelis suprato, kad atsižvelgiant į tempą ir išteklius, kuriuos rusai tiesiogiai naudoja šioje kryptyje, Pokrovsko praradimas buvo tik laiko klausimas. Viskas, ką darėme – siekis sulėtinti rusų pažangą“, – sakė R. Kostenko.
Deputatas pridūrė, kad nuo 2022 m. rusų okupantai neatsisakė strateginio tikslo – visiškai užimti Donecko ir Luhansko sritis jų administracinėse ribose.
„Todėl logiška, kad priešas ten spaudžia. Turėdamas daugiau išteklių, priešas po truputį juda į priekį. Žinoma, buvo padaryta tam tikrų klaidų. Ar galėjome jas pakeisti, reikia vertinti kariniu aspektu. Bet priešas juda simetriškai šia kryptimi, bandydamas užimti teritoriją“, – pridūrė R. Kostenko.
Jis pabrėžė, kad gynybos pajėgos deda visas pastangas, kad sustabdytų Rusijos Federacijos puolimą Pokrovsko kryptimi. Tačiau kol kas pranašumas yra rusų pusėje.