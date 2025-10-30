Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis sureagavo į Rusijos atakas: „Tai tikras teroras, normalūs kariai taip nekariauja“

2025-10-30 21:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-30 21:10

Rusijos pajėgos surengė masinį smūgį prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą – viena iš atakų pataikė į Sloviansko šiluminę elektrinę. Žuvo mažiausiai du žmonės, dar keli buvo sužeisti, pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Zelenskis žino būdą, kaip priversti Rusiją derėtis: „Staiga ims kalbėti taikiai“ (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
27

Rusijos pajėgos surengė masinį smūgį prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą – viena iš atakų pataikė į Sloviansko šiluminę elektrinę. Žuvo mažiausiai du žmonės, dar keli buvo sužeisti, pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

2

Prieš kelias valandas rusai bombardavo Slovianskos šiluminę elektrinę, žuvo du žmonės. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas V. Zelenskis, skelbia „Ukrinform“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prieš kelias valandas buvo smogta Sloviansko šiluminei elektrinei – smūgį sudavė Rusijos bombos. Deja, žuvo du žmonės. Reiškiu užuojautą artimiesiems. Yra ir sužeistųjų. Tai – tikras teroras. Normalūs kariai taip nekariauja, o pasaulis turi tinkamai reaguoti į tokį Rusijos karą“, – pabrėžė V. Zelenskis.

Pasak prezidento, smūgis buvo sudėtingas ir kombinuotas – specialiai apskaičiuotas. Panaudotos raketos, tarp jų ir balistinės – iš viso paleistos 52 raketos.

Ukrainos oro pajėgos išgelbėjo infrastruktūrą

Taip pat panaudota daugiau kaip 600 smogiamųjų dronų, iš jų apie 400 – „Shahed“. Dauguma dronų buvo sunaikinti, o du trečdaliai raketų – numušti.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

„Ukrainos oro pajėgos išgelbėjo didžiąją dalį mūsų infrastruktūros“, – pažymėjo prezidentas.

V. Zelenskis padėkojo visiems, kurie dalyvauja likviduojant atakų padarinius – remonto brigadoms, komunalinėms tarnyboms, energetikos įmonėms ir Valstybinei gelbėjimo tarnybai.

