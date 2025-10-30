Zelenskis sureagavo į Rusijos atakas: „Tai tikras teroras, normalūs kariai taip nekariauja“

Prieš kelias valandas rusai bombardavo Slovianskos šiluminę elektrinę, žuvo du žmonės. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas V. Zelenskis, skelbia „Ukrinform“.
„Prieš kelias valandas buvo smogta Sloviansko šiluminei elektrinei – smūgį sudavė Rusijos bombos. Deja, žuvo du žmonės. Reiškiu užuojautą artimiesiems. Yra ir sužeistųjų. Tai – tikras teroras. Normalūs kariai taip nekariauja, o pasaulis turi tinkamai reaguoti į tokį Rusijos karą“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Pasak prezidento, smūgis buvo sudėtingas ir kombinuotas – specialiai apskaičiuotas. Panaudotos raketos, tarp jų ir balistinės – iš viso paleistos 52 raketos.
Ukrainos oro pajėgos išgelbėjo infrastruktūrą
Taip pat panaudota daugiau kaip 600 smogiamųjų dronų, iš jų apie 400 – „Shahed“. Dauguma dronų buvo sunaikinti, o du trečdaliai raketų – numušti.
„Ukrainos oro pajėgos išgelbėjo didžiąją dalį mūsų infrastruktūros“, – pažymėjo prezidentas.
V. Zelenskis padėkojo visiems, kurie dalyvauja likviduojant atakų padarinius – remonto brigadoms, komunalinėms tarnyboms, energetikos įmonėms ir Valstybinei gelbėjimo tarnybai.
