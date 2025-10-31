Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Valstybės saugumo departamentą palieka atstovė spaudai Aurelija Vernickaitė

2025-10-31 18:52 / šaltinis: BNS
2025-10-31 18:52

Valstybės saugumo departamento (VSD) atstovė spaudai Aurelija Vernickaitė penktadienį socialiniame tinkle pranešė paliekanti tarnybą.

VSD: priešiškos žvalgybos tarnybos bando organizuoti smurtinius išpuolius prieš Lietuvoje gyvenančius baltarusius (nuotr. Elta)

Valstybės saugumo departamento (VSD) atstovė spaudai Aurelija Vernickaitė penktadienį socialiniame tinkle pranešė paliekanti tarnybą.

„Buvo didžiausia garbė tarnauti Lietuvai Valstybės saugumo departamente. Kas dieną būti kartu su išskirtiniais žmonėmis, atsidavusiais savo tarnystei ir prasmingai misijai. Būti aplinkoje, kuri, kaip gali pasirodyti neįtikėtina, šalia paslapties sukuria tiek daug erdvės ir laisvės kūrybai“, – penktadienį parašė A. Vernickaitė.

Pasak A. Vernickaitės, ji eina į „naujas prasmingas sritis ir dirbs Lietuvai toliau, bet kitaip“.

Žurnalistė, ryšių su visuomene specialistė A. Vernickaitė VSD atstove spaudai tapo 2021-ųjų vasarą.

Vilniaus universitete ji yra baigusi komunikacijos bakalaurą, politikos mokslų magistrą, apsigynusi daktaro disertaciją apie parlamentarų informacinę elgseną.

Anksčiau dirbo LNK Žinių tarnyboje, savaitraštyje „Veidas“, dienraštyje „Verslo žinios“, taip pat Konstitucinio Teismo, energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno atstove spaudai.

