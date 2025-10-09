Pareigas palieka VSD direktoriaus pavaduotojas Vaidotas Mažeika

Tai numatantį dekretą trečiadienį pasirašė prezidentas Gitanas Nausėda.
V. Mažeika karjerą VSD pradėjo 1999 metais, o pavaduotuoju buvo paskirtas 2015-aisiais.
Jis pareigas nustos eiti antradienį, spalio 14 dieną.
Nuo šių metų VSD vadovauja Remigijus Bridikis.
Departamento pagrindinis tikslas – stiprinti Lietuvos nacionalinį saugumą, renkant informaciją apie rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes, pateikiant ją nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms.
