Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pareigas palieka VSD direktoriaus pavaduotojas Vaidotas Mažeika

2025-10-09 13:08 / šaltinis: BNS
2025-10-09 13:08

Valstybės saugumo departamento (VSD) direktoriaus pavaduotojo pareigas, pasibaigus skyrimo laikotarpiui, palieka Vaidotas Mažeika. 

Valstybės saugumo departamentas BNS Foto

Valstybės saugumo departamento (VSD) direktoriaus pavaduotojo pareigas, pasibaigus skyrimo laikotarpiui, palieka Vaidotas Mažeika. 

REKLAMA
0

Tai numatantį dekretą trečiadienį pasirašė prezidentas Gitanas Nausėda.

V. Mažeika karjerą VSD pradėjo 1999 metais, o pavaduotuoju buvo paskirtas 2015-aisiais.

Jis pareigas nustos eiti antradienį, spalio 14 dieną.

Nuo šių metų VSD vadovauja Remigijus Bridikis.

Departamento pagrindinis tikslas – stiprinti Lietuvos nacionalinį saugumą, renkant informaciją apie rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes, pateikiant ją nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms.  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų