„Pilna streso, panikos“ – Turkijos oro uoste įstrigę lietuviai džiaugėsi, kad nors gavo vandens

Kūdikiai, miegantys ant oro uosto kėdžių, išvargę, prie mamų prisiglaudę vaikai – tokį vaizdą iš Turkijos oro uosto filmuoja keliautojas Aurimas Mockus. Lietuvis situaciją vadina tiesiog absurdiška.
„Pasirodo, nukentėjome ne nuo sutrikdyto oro uosto, o nuo pačios skrydžių bendrovės. Tai skrydžių bendrovė, mes čia sėdime jau daugiau kaip pusę paros. Kokią pusę paros? Jau greitai bus para laiko, kaip mes čia atvykome ir perpildytas lietuvių (oro uostas – tv3.lt). Tautiečiai su mažais vaikais sėdi. Tik dabar pasiūlė vandens“, – pasakojo jis.
Vietoj žadėto viešbučio – vežiojo ratais
A. Mockus pasakoja, kad ne visus pasiekė informacija ir dėl maisto. Esą lietuviai buvo išprašomi ir iš oro uosto, negavo jokios informacijos iš juos skraidinusių agentūrų.
„Iš agentūrų gauna tiesiai šviesiai tokius atsakymus. Prieš tai dar pažadais maitino, kad „nusiraminkite, viešbutis bus apmokėtas, kad čia jumis nuveš, kad čia jumis apnakvindins“, – šypsojosi keliautojas.
Bet iš oro uosto išėję lietuviai, anot A. Mockaus, į viešbutį taip pat nepateko. Lietuvius tiesiog ratais pavežiojo autobusu. O ir ryte žadėto skrydžio lietuviai taip ir nesulaukė.
„6 valandą ateiname čia, niekas nevyksta. 3 valandas prastovėjo eilėje su mažais vaikais, neįgalūs, visokių čia yra tų lietuvių. Aš jau nešneku apie jų emocijas“, – sakė A. Mockus.
Skrydis atšauktas ne dėl kontrabandinių balionų?
Anot A. Mockaus, manyta, kad skrydis atšauktas dėl vakar vakarą į Vilniaus oro uostą įskridusių kontrabandinių balionų, kurie vėl kuriam laikui sustabdė oro uosto darbą. Vėliau paaiškėjo, kad skrydis galimai buvo atšauktas dėl lėktuvo gedimo. Ir nors aplink tvyro chaosas, pasak A. Mockaus, lietuviai humoro jausmo nepraradę.
„– Čia visi labai pikti. Jūs vienintelis piktas lietuvis. Aš ką tik kalbinau, visi džiaugiasi. – Kad vėluoja? – Kad vandens gavo. – Per parą laiko po kelias bonkes“, – kalbėjosi keliautojas su žmonėmis.
Chaosą ir prie vartų susigrūdusius daugiau nei 500 tautiečių filmuoja ir lietuvė Laura Pileckaitė. Moteris pasakoja esanti nemiegojusi, išvargusi, tad ir veido nenori rodyti. Situaciją įvardina tiesiog apgailėtina.
„Mums pasakė, kad negalime likti oro uoste ir išvežė į viešbučius. Tai kol tą valandą mus vežiojo, visiškai išsibudinome, buvo pilna streso, panikos, nežinojome, kas, kaip bus. Mums bagažų netgi neatidavė registruotų ir, kai grįžome, išdavė naujus bilietus. Sakė bagažai yra pakrauti į mūsų lėktuvą. Tas lėktuvas, pasirodo, išvis yra dingęs“, – piktinosi L. Pileckaitė.
Moteris iš Turkijos turėjusi išskristi apie 11 valandą vakaro, į Lietuvą išskrido tik šiandien per pietus. Anot lietuvės, jai taip pat jokios informacijos niekas negalėjo suteikti, kodėl jos skrydis vėluoja daugiau nei 12 valandų. L. Pileckaitė sako, kad visko taip nepaliks – kreipsis dėl kompensacijos.
„Mes su drauge, su kolege keliaujame. Mes šiandien, iš tikrųjų, netgi į darbą neišėjome, nepavyko. Automobilio parkingą reikėjo prasitęsti. Žodžiu, labai daug nesusipratimų ir nesklandumų“, – tikino ji.
Ministrai apie įstrigusius lietuvius nieko nežinojo
O dėl Turkijoje įstrigusių lietuvių susisiekimo ministras Juras Taminskas žurnalistus siunčia aiškintis pas užsienio reikalų ministrą.
„– Lietuvos oro uostai dabar centruoja civilinį ieškinį. – Kokių priemonių imatės, kaip grąžinti lietuvius namo? – Čia jau užsienio reikalų ministro klausimas, kaip grąžinti lietuvius namo“, – pabėgdamas nuo žurnalisto tikino J. Taminskas.
Apie situaciją Turkijoje ne kaži ką žino ir užsienio reikalų ministras.
„Šiai dienai pakomentuoti, kaip konkrečiai buvo dėl Turkijos skrydžių buvo, aš negaliu, turėčiau su kolegomis pasikelti duomenis“, – tvirtino užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
Vienas iš kelionių organizatorių „Annex tour“, jau vakar turėjęs parskraidinti lietuvius namo, teigia, kad skrydis buvo atšauktas dėl sustabdyto Vilniaus oro uosto darbo. Tačiau oro uostas savo veiklą buvo nutraukęs nuo 20:10 iki 22:43. Anot Užsienio reikalų ministerijos, keliautojai, susidūrę su nesklandumais ir turėdami pretenzijų, turėtų kreiptis į savo kelionių organizatorius arba tiesiogiai į transporto kompanijas.
