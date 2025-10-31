Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pasiuntė signalą dėl į Lietuvą plūstančių balionų: „Būtina imtis neatidėliotinų veiksmų“

2025-10-31 13:38 / šaltinis: BNS
2025-10-31 13:38

Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamų grėsmių susisiekimo ministras Juras Taminskas kreipėsi į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) ir Europos Komisijos (EK) Mobilumo ir transporto atstovus.

Juras Taminskas. ELTA / Josvydas Elinskas

Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamų grėsmių susisiekimo ministras Juras Taminskas kreipėsi į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) ir Europos Komisijos (EK) Mobilumo ir transporto atstovus.

REKLAMA
1

Kaip penktadienį pranešė Susisiekimo ministerija, kreipimesi į ICAO generalinį sekretorių Juaną Carlosą Salazarą prašoma įvertinti neteisėtus ir grėsmę aviacijos saugumui keliančius oro erdvės pažeidimus pagal Čikagos tarptautinės civilinės aviacijos konvenciją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu kreipimesi į EK Mobilumo ir transporto generalinę direktorę Magdą Kopczynską, ministerija prašo įvertinti galimas ES lygmens priemones tokioms provokacijoms užkardyti.

REKLAMA
REKLAMA

Taip pat pabrėžiamas poreikis stiprinti Bendrijos transporto sistemos atsparumą hibridinėms grėsmėms bei užtikrinti kritinės infrastruktūros apsaugą.

REKLAMA

„Šie kreipimaisi – aiškus signalas svarbiausiai Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijai ir EK, kad būtina imtis neatidėliotinų veiksmų, siekiant užtikrinti Europos Sąjungos oro erdvės ir civilinės aviacijos, o svarbiausia – keleivių saugumą“, – pranešime cituojamas J. Taminskas.

Atsakydama į baltarusiškų kontrabandinių balionų antplūdį, EK pirmininkė Ursula von der Leyen ir kiti ES lyderiai šią savaitę išreiškė tvirtą palaikymą Lietuvai, Baltarusijos veiksmus įvardydami kaip hibridinę grėsmę.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuva palaiko EK pirmininkės siūlymą spartinti Rytų flango stebėjimo ir Europos dronų gynybos iniciatyvos, kuriomis siekiama sustiprinti ES rytinę sieną, įgyvendinimą, teigia ministerija. Anot jos, tai pažymima ir kreipimuose.

BNS skelbė, kad per praėjusią ir šią savaitę dėl kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uosto darbas stabdytas penkis kartus, Kauno – kartą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Susisiekimo ministerijos duomenimis, iš viso buvo paveikti daugiau nei 190 skrydžių ir apie 30 tūkst. keleivių.

Lietuvos vadovai tokių balionų įskridimus į šalies oro erdvę vadina hibridine Minsko ataka.

Dėl to Vilnius mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Išimtys taikomos tik diplomatams, tranzitu į Kaliningradą vykstantiems rusams, į Lietuvą iš kaimyninės šalies grįžtantiems ES piliečiams.

ICAO yra Jungtinių Tautų tarptautinė civilinės aviacijos organizacija, vienijanti 193 valstybes nares. Ji nustato tarptautinius standartus, koordinuoja civilinės aviacijos plėtrą.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų