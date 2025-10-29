Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
23
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Po pribloškiančių Budbergytės žodžių – ekspertų kirtis

2025-10-29 17:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Augustina Kizelytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-29 17:30

Vis dar neatsirandant kandidato į Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovus, dabartinėje Vyriausybėje ministrų kompetencija savo kuruojamoje srityje nebeatrodo esanti prioritetas. Krašto apsaugai siūlomi kandidatai stokoja patirties. Atrankos procesas, anot eksperto, vis labiau primena atsitiktinį traukimą iš kepurės, kuriame svarbiausia – partinė ištikimybė, o ne profesionalumas.

Rasa Budbergytė (Teodoras Biliūnas/BNS)

Vis dar neatsirandant kandidato į Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovus, dabartinėje Vyriausybėje ministrų kompetencija savo kuruojamoje srityje nebeatrodo esanti prioritetas. Krašto apsaugai siūlomi kandidatai stokoja patirties. Atrankos procesas, anot eksperto, vis labiau primena atsitiktinį traukimą iš kepurės, kuriame svarbiausia – partinė ištikimybė, o ne profesionalumas.

REKLAMA
23

TAIP PAT SKAITYKITE:

Viešumoje sklido kalbos, kad susisiekimo ministras Juras Taminskas galėtų tapti KAM vadovu. Tiesa, jis dar neatsakė, ar sulaukė tokio pasiūlymo iš premjerės Ingos Ruginienės.

REKLAMA
REKLAMA

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto lektorius, politologas Ignas Kalpokas kalbėjo, kad dabartinėje Vyriausybėje ministrų kompetencija savo kuruojamoje srityje nebėra prioritetas, nors krašto apsaugos sritis yra itin specifinė ir reikalauja profesionalų.

REKLAMA

„Iš vienos pusės turbūt jau galėtume prarasti dalyką, kad dabartinėje Vyriausybėje kompetencija ministerijos kuruojamoje srityje būtų kokia nors vertybė.

Jeigu prisimintume, kaip į kai kurias kitas ministrų pozicijas buvo ieškoma žmonių, tai jie nebūtinai buvo, vadinkime, savo srities profesionalai. Bet reikia pripažinti ir tai, kad šiuo metu krašto apsauga yra labai specifinė sritis“, – kalbėjo jis.

REKLAMA
REKLAMA

Paskirti nepatyrusį žmogų būtų rizikinga

Anot eksperto, paskirti visiškai nepatyrusį žmogų vadovauti sričiai su didžiuliu biudžetu būtų rizikingas ir galimai labai brangiai kainuojantis sprendimas.

„Tai yra sritis, į kurią ateina labai didelis biudžetas. Dabar tokiomis aplinkybėmis siūlyti žmogų, kuris neturi jokio anksčiau buvusio santykio su krašto apsauga, jokios patirties šitoje srityje, labai ribotą viešojo administravimo patirtį, labai ribotą lyderystės patirtį, ir sprendžiant iš viešo gyvenimo aprašymo – jokios darbo su itin dideliais biudžetais patirties – tai labai brangiai galintis kainuoti eksperimentas“, – komentavo jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasak I. Kalpoko, jeigu J. Tuminską perkeltų į kitą ministeriją, tai reikėtų ieškoti naujo susisiekimo ministro. Ir čia irgi būtų truputėlį iššūkis, nes, viena vertus, matome, kaip sunkiai sekasi užpildyti ministrų pozicijas.

Politologo nuomone, jei dar vienas ministras pasikeistų, Vyriausybė priartėtų prie ribos, kai dėl dažnų ministrų kaitų jai tektų iš naujo siekti pasitikėjimo Seime, kas sukeltų politinių komplikacijų

REKLAMA

„Kitas dalykas — mes jau turėtume per kelis pirmus Vyriausybės darbo mėnesius tris pasikeitusius ministrus: kultūros (kada nors gal turėsime), tada krašto apsaugos ir susisiekimo.

Ir jau mes atsidurtume pusiaukelėje link tos kartelės, kur pasikeitus pusei ministrų Vyriausybei reikia iš naujo pasitikrinti pasitikėjimą Seime su visais galimais su tuo susijusiais „fejerverkais“, partnerių sąlygų kėlimais ir panašiai <...>“, – atkreipė dėmesį VDU lektorius.

REKLAMA

Kalpokas: „Tai yra visiškas nusišnekėjimas“

Pašnekovo teigimu, išsireiškimas, jog krašto apsaugos ministrui pakanka emocinio intelekto be specifinių žinių, yra absurdiška. Jis prisiminė, kokie žmonės anksčiau vadovavo KAM.

„Rasa Budbergytė teigė, kad ministro pareigoms svarbiau emocinis intelektas nei gilios žinios apie krašto apsaugą. Čia labai sunku kažką cenzūrine ir normine leksika įvertinti, nes iš tikrųjų – pavadinkime atvirai, tai yra visiškas nusišnekėjimas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Net ir tais atvejais, kai ankstesni ministrai irgi ne visuomet turėjo išsilavinimą susijusį su tarptautiniais santykiais, bet, pavyzdžiui, tiek Šakalienė, tiek Kasčiūnas, tiek Anušauskas ir t.t., tikrai ilgą laiką investavo daugiau negu tris naktis į pasiruošimą“, – pastebėjo jis.

I. Kalpokas teigė, kad ypatingai tokiomis aplinkybėmis, kai yra girdima apie amerikiečių karių atitraukimą iš Rytų Europos, kai labai svarbu derinti pozicijas ir atsaką į hibridines grėsmes su partneriais, gebėti išmanyti dalykus, greitai orientuotis pokalbyje ir derybose, suprasti poreikius, susijusius su didžiulių finansinių asignavimų valdymu.

REKLAMA

Budbergytės pasisakymas apie Tuminską šiek tiek suglumino

Jo nuomone, socialdemokratų frakcijos narės R. Budbergytės pasakymai, kad krašto apsaugos ministro vadovo pareigų ypatybių įmanoma išmokti per kelias dienas, yra nusišnekėjimas.

„Tai yra dalykai, kurių nei per tris naktis, nei per tris savaites, nei per tris mėnesius žmogus negali normaliai įvaldyti – tiesiog tai neįmanoma. Ir dėl šitos priežasties kitaip nei nusišnekėjimu aš to negaliu pavadinti“, – dalijosi nuomone I. Kalpokas.

REKLAMA

Politologo įžvalgomis, krašto apsaugos ministro paieškos vyksta chaotiškai, o svarbiausiu atrankos kriterijumi tampa ne kompetencija, bet partinė ištikimybė ir finansinis patikimumas valdant biudžetą.

„Kol kas labai sunku įvardinti galimus variantus. Pradžioje kalbama apie du esamus viceministrus krašto apsaugos, bet panašu, kad jie nėra pagrindinis pasirinkimas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip matome, kol kas didžiausia tikimybė yra, kad kandidatai tiesiog traukiami iš kepurės arba iš maišo, kartais tokie, apie kuriuos net nebūtum pagalvojęs (jeigu jie apskritai visuomenei žinomi) <...>.

Šiuo atveju partinė ištikimybė ir patikimumas valdant krašto apsaugos finansinius asignavimus yra didesnė vertybė negu kiti kriterijai, žiūrint iš Demokratų sąjungos perspektyvos“, – sakė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Petras
Petras
2025-10-29 17:42
Ner ka sakyt ,Budberrgyte nusisneka.
Atsakyti
?
?
2025-10-29 17:47
o ką iš kurVilijos chebros galima įvardinti cenzūriniais žodžiais?
Atsakyti
t
t
2025-10-29 17:55
pribloskiantys zodziai,kirtis-kada blt baigsis tos nesamones
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (23)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų