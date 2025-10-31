Turkijoje dėl gaisro prabangiame slidinėjimo kurorte nuteisti aštuoni asmenys

Skelbiama, kad tarp nuteistųjų yra ir viešbučio savininkas.
Gaisras sausio 21 dieną įsiplieskė populiariame slidinėjimo kurorte Turkijos šiaurėje, kuriame per žiemos atostogas buvo apsistoję daug žmonių, įskaitant šeimas su vaikais.
Incidento, kilusio viešbutyje „Grand Hotel“ Kartalkajoje, metu taip pat buvo sužeista 130 žmonių. Tyrėjai nustatė, kad viešbutyje buvo pažeistos saugos taisyklės.
