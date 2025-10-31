Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Turkijoje dėl gaisro prabangiame slidinėjimo kurorte nuteisti aštuoni asmenys

2025-10-31 14:44 / šaltinis: BNS
2025-10-31 14:44

Turkijos teismas penktadienį nuteisė aštuonis asmenis dėl sausį prabangiame slidinėjimo kurorte kilusio gaisro, per kurį žuvo 78 žmonės. 

Teismas (Fotobankas)

Turkijos teismas penktadienį nuteisė aštuonis asmenis dėl sausį prabangiame slidinėjimo kurorte kilusio gaisro, per kurį žuvo 78 žmonės. 

Skelbiama, kad tarp nuteistųjų yra ir viešbučio savininkas.

Gaisras sausio 21 dieną įsiplieskė populiariame slidinėjimo kurorte Turkijos šiaurėje, kuriame per žiemos atostogas buvo apsistoję daug žmonių, įskaitant šeimas su vaikais. 

Incidento, kilusio viešbutyje „Grand Hotel“ Kartalkajoje, metu taip pat buvo sužeista 130 žmonių. Tyrėjai nustatė, kad viešbutyje buvo pažeistos saugos taisyklės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

