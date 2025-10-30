Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Trumpas gali atrišti rankas Rusijai ir Kinijai: branduolinė įtampa grįžta

2025-10-30 19:16 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-30 19:16

Jungtinės Valstijos gali sukelti naują branduolinių įtampų bangą. „The New York Times“ skelbia, kad Donaldo Trumpo sprendimas atnaujinti branduolinių ginklų bandymus gali tapti pavojingu signalu Rusijai ir Kinijai – esą tai suteiktų joms visišką laisvę daryti tą patį. Ekspertai perspėja: toks žingsnis susilpnintų dešimtmečius galiojusį branduolinio neplatinimo režimą ir dar labiau pagilintų nepasitikėjimą tarp pasaulio galybių.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Jei Jungtinės Valstijos grįžtų prie branduolinių ginklų bandymų, tai galėtų kelti grėsmę sutarčiai, kuri dešimtmečius sulaikė daugumą valstybių nuo tokių veiksmų, rašo „The New York Times“.

Leidinio teigimu, JAV prezidento D. Trumpo nurodymas Gynybos ministerijai pradėti branduolinio ginklo bandymus greičiausiai susijęs su Rusijos vadovo Vladimiro Putino pareiškimu, kad Rusija sėkmingai atliko sparnuotosios raketos su branduoliniu varikliu, galinčios nešti branduolinį užtaisą, bandymus.

„Branduolinio ginklo neplatinimo režimas šiuo metu patiria didžiulį spaudimą. Rusija, Kinija ir Jungtinės Valstijos net nesugeba susitarti dėl pagrindinių principų, nuo kurių iš tiesų priklauso šio režimo veikimas“, – teigiama straipsnyje.

Kinija sparčiai didina savo branduolinį arsenalą

Pabrėžiama, kad Kinija sparčiai plečia savo branduolinį arsenalą ir šiuo metu turi apie 600 branduolinių galvučių, kurių dauguma skirtos antžeminėms raketoms. Tačiau tai vis dar gerokai mažiau nei tūkstančiai branduolinių galvučių, kurias turi JAV ir Rusija.

„Rusija beveik baigė modernizuoti visas savo branduolines pajėgas, o Kinija modernizuojasi ir plečia savo arsenalą stulbinamu greičiu“, – metų pradžioje teigė JAV prezidento D. Trumpo administracijos gynybos ministro pavaduotojas Elbridge‘as Colby.

Naujajame penkerių metų plėtros plane Pekinas paskelbė apie „strateginės sulaikymo politikos stiprinimą“, rašo „NYT“.

Kaip pažymima, ši formuluotė apima ir branduolines pajėgas. Praėjusį mėnesį Kinija per karinį paradą Pekine pademonstravo augančią raketų, galinčių nešti branduolines galvutes, kolekciją – įskaitant povandeninius laivus ir bombonešius.

Pekinas gali ruoštis atnaujinti branduolinius bandymus

Palydovinės nuotraukos rodo, kad Kinija gali ruoštis atnaujinti požeminius branduolinius bandymus, siekdama parodyti pasirengimą atsakyti, jei kitos šalys žengtų tą patį žingsnį, teigiama straipsnyje.

Iš viso Pekinas atliko apie 45 branduolinius bandymus – gerokai mažiau nei JAV ar Rusija. Dėl to Kinijos mokslininkai, tikėtina, turi mažiau eksperimentinių duomenų naujų kovinių galvučių kūrimui.

Vis dėlto naujausios palydovinės nuotraukos iš Kinijos branduolinių bandymų poligono rodo atnaujintus statybos darbus, ypač naujų tunelių, kurie gali būti naudojami požeminiams bandymams.

